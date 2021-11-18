Саакашвили голодает 49-й день. Президент Грузии заявила, что его не переведут в гражданскую клинику

Саакашвили пока не требуется реанимация, но нужна интенсивная терапия, считают врачи из группы, созданной грузинским омбудсменом Фото: Mikheil Saakashvili / Facebook (архив)

Накануне его навестили медики из специальной комиссии, которую созвала омбудсмен Нино Ломджария.

Врачи сочли, что Саакашвили пока не требуется реанимация, но нужна интенсивная терапия, и рекомендовали госпитализировать политика в многопрофильную клинику, в которой ему могут оказать полноценное лечение. Об этом сказал член группы, врач Георгий Григолия, сообщает грузинский "Первый канал". По словам Григолии, у Саакашвили "уже есть изменения в анализах, требующие интенсивной терапии и интенсивного лечения".

Григолия отметил также, что в тюремной больнице, где содержится Саакашвили, две недели назад была создана инфраструктура, есть палата интенсивной терапии, которая "достаточно хорошо оборудована", но в учреждении нет опыта такой терапии.

Однако президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила на брифинге 17 ноября, что не видит возможности перевести Саакашвили в гражданскую клинику, сообщают "Новости-Грузия".

Она объяснила свою позицию тем, что Саакашвили не простой заключенный, а бывший президент, поэтому его перевод в гражданское пространство из тюрьмы "содержит множество угроз".

В то же время Зурабишвили подвергла правительство критике за распространение видеокадров, на которых заснят процесс перевода Саакашвили из тюрьмы в Рустави в тюремную больницу в Тбилиси.

"Распространение видеокадров, которые оскорбляют честь и достоинство, для меня, как президента этой страны, категорически неприемлемы", – цитирует Зурабишвили "Новости-Грузия".

При этом она сравнила ситуацию с тем, "как обращались с заключенными в судебной и пенитенциарной системе при бывшем президенте" и заявила, что "нынешняя власть не должна в чем-либо стать похожей на предшественников". "Бессердечие, насмешки, язвительность и оскорбления неприемлемы не только для меня, но и, я уверена, для всего общества", – добавила Зурабишвили.

Она также призвала правительство давать обществу "полную, независимую, вызывающую доверие информацию о голодовке", которую проводит экс-президент, а также сообщать о его состоянии здоровья, режиме питания и анализах.