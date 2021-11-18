ГОРДОН
 
 
МИР

Саакашвили голодает 49-й день. Президент Грузии заявила, что его не переведут в гражданскую клинику

Саакашвили пока не требуется реанимация, но нужна интенсивная терапия, считают врачи из группы, созданной грузинским омбудсменом
Саакашвили пока не требуется реанимация, но нужна интенсивная терапия, считают врачи из группы, созданной грузинским омбудсменом
Фото: Mikheil Saakashvili / Facebook (архив)

Третий президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили голодает 49-й день. Об этом напомнили на его странице в Facebook утром 18 ноября.

Накануне его навестили медики из специальной комиссии, которую созвала омбудсмен Нино Ломджария.

https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/posts/430697791759157

Врачи сочли, что Саакашвили пока не требуется реанимация, но нужна интенсивная терапия, и рекомендовали госпитализировать политика в многопрофильную клинику, в которой ему могут оказать полноценное лечение. Об этом сказал член группы, врач Георгий Григолия, сообщает грузинский "Первый канал". По словам Григолии, у Саакашвили "уже есть изменения в анализах, требующие интенсивной терапии и интенсивного лечения".

Григолия отметил также, что в тюремной больнице, где содержится Саакашвили, две недели назад была создана инфраструктура, есть палата интенсивной терапии, которая "достаточно хорошо оборудована", но в учреждении нет опыта такой терапии. 

Однако президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила на брифинге 17 ноября, что не видит возможности перевести Саакашвили в гражданскую клинику, сообщают "Новости-Грузия".

Она объяснила свою позицию тем, что Саакашвили не простой заключенный, а бывший президент, поэтому его перевод в гражданское пространство из тюрьмы "содержит множество угроз".

В то же время Зурабишвили подвергла правительство критике за распространение видеокадров, на которых заснят процесс перевода Саакашвили из тюрьмы в Рустави в тюремную больницу в Тбилиси.

"Распространение видеокадров, которые оскорбляют честь и достоинство, для меня, как президента этой страны, категорически неприемлемы", – цитирует Зурабишвили "Новости-Грузия".

При этом она сравнила ситуацию с тем, "как обращались с заключенными в судебной и пенитенциарной системе при бывшем президенте" и заявила, что "нынешняя власть не должна в чем-либо стать похожей на предшественников". "Бессердечие, насмешки, язвительность и оскорбления неприемлемы не только для меня, но и, я уверена, для всего общества", – добавила Зурабишвили.

Она также призвала правительство давать обществу "полную, независимую, вызывающую доверие информацию о голодовке", которую проводит экс-президент, а также сообщать о его состоянии здоровья, режиме питания и анализах. 

Контекст:

В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

В сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в страну. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован. Он объявил голодовку, которая длится 47-й день. По данным украинского омбудсмена, у Саакашвили началась кровавая рвота, ему нужна помощь гастроэнтеролога

11 ноября Специальная пенитенциарная служба Грузии обнародовала видеокадры перевода Саакашвили в тюремную больницу в Тбилиси. На кадрах видно, что Саакашвили сопротивляется, его силой тащат несколько охранников.

Саакашвили заявлял, что готов прекратить голодовку, если его переведут в гражданскую многопрофильную больницу. 

Теги: Грузия, Михаил Саакашвили, тюрьма, заключенные, больница, лечение, голодовка, медики, врачи, Саломе Зурабишвили, задержание Саакашвили в Грузии
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Красивая женщина", "Юра хитрый лис". Осадчая в облегающей майке без бюстгальтера снялась в объятиях Горбунова
"Красивая женщина", "Юра – хитрый лис". Осадчая в облегающей майке без бюстгальтера снялась в объятиях Горбунова
"Пить вредно, еще и в таком количестве". Дорофеева засветилась на пьянке
"Пить вредно, еще и в таком количестве". Дорофеева засветилась на пьянке
"Два часа сидел над телефоном и надеялся". Монатик рассказал, как торговался с Лободой из-за $100
"Два часа сидел над телефоном и надеялся". Монатик рассказал, как торговался с Лободой из-за $100
"Юра уже злой". Солистка Kazka Зарицкая провела ночь с партнером по "Танцам со звездами" Мешковым
"Юра уже злой". Солистка Kazka Зарицкая провела ночь с партнером по "Танцам со звездами" Мешковым
"Девочка с юмором". Футболист Зинченко объяснил, кому и почему его трехмесячная дочь показала средний палец
"Девочка с юмором". Футболист Зинченко объяснил, кому и почему его трехмесячная дочь показала средний палец
"Какая же прекрасная, нежная". Жанна Бадоева распустила волосы и надела платье с разрезом
"Какая же прекрасная, нежная". Жанна Бадоева распустила волосы и надела платье с разрезом
"Как краси-и-иво. Восторг". Настя Каменских спела новую песню в чулках и мини-платье
"Как краси-и-иво. Восторг". Настя Каменских спела новую песню в чулках и мини-платье
"Королева и принцесса гламура". Синди Кроуфорд с дочерью показали фигуры в облегающих платьях
"Королева и принцесса гламура". Синди Кроуфорд с дочерью показали фигуры в облегающих платьях
"Ха-ха-ха, главное – чувство юмора не потеряли". Кекелия показала, как провалила секси-съемки в ванне
"Ха-ха-ха, главное – чувство юмора не потеряли". Кекелия показала, как провалила секси-съемки в ванне
"Ну кто краше?" Полякова в бикини похвасталась фигурой на пляже
"Ну кто краше?" Полякова в бикини похвасталась фигурой на пляже
"Злые, завистливые и недолюбленные". Волочкова озвучила, кто и почему распускает о ней слухи
"Злые, завистливые и недолюбленные". Волочкова озвучила, кто и почему распускает о ней слухи
Брежнева заявила, что неделю провела в горах без связи с внешним миром
Брежнева заявила, что неделю провела в горах без связи с внешним миром
  "Если достойна, я ее куплю". Лобода призналась, сколько платит за песню для своего репертуара
  "Если достойна, я ее куплю". Лобода призналась, сколько платит за песню для своего репертуара
  Менее чем за сутки официальный трейлер боевика "Человек-паук: Нет пути домой" собрал почти 26 млн просмотров. Видео
  Менее чем за сутки официальный трейлер боевика "Человек-паук: Нет пути домой" собрал почти 26 млн просмотров. Видео
  "Многих уже повязали". Теннисистка Свитолина рассказала, сколько ей предлагали за договорной матч
  "Многих уже повязали". Теннисистка Свитолина рассказала, сколько ей предлагали за договорной матч
Жена принца Гарри дала новое интервью, в котором рассказала о своей жизни до знакомства со вторым мужем. Видео
Жена принца Гарри дала новое интервью, в котором рассказала о своей жизни до знакомства со вторым мужем. Видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Секс-бомба". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук расставила ноги в откровенном бикини (101469)
2
"Очень красивая девушка со сногсшибательной фигурой". Актриса студии "Квартал 95" вышла на сцену с огромным декольте (87690)
3
"Готова прижаться к любому бубенцу", "Грузины остались довольны". Волочкова показала, что делала в ресторане (83244)
4
"Бабе за 40 – понеслись голые фото", "Фото, как у Волочковой". Собчак на новом пляжном снимке показала соски (82442)
5
"До Волочковой еще далеко! Но шансы есть", "Трусы волочковские". Собчак спустила плавки до лобка (80651)
6
"Ловим кайф". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук в микрокупальнике взяла в рот соску (60253)
7
65-летний продюсер Бебешко озвучил размер своей пенсии (52508)
8
Крапивина показала, как выглядела Лобода почти 10 лет назад (52317)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS