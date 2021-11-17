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Денисова сообщила, что к Саакашвили не пускают личного врача

Саакашвили голодает 48-й день в грузинской тюрьме
Саакашвили голодает 48-й день в грузинской тюрьме
Фото: ЕРА

К третьему президенту Грузии, главе Исполнительного комитета реформ Украины Михаилу Саакашвили, голодающему в тюрьме 48-й день, не допускают личного врача Нику Кипшидзе.

Об этом 17 ноября в Telegram сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Вчера во время нашей встречи врач сообщил, что его не допускают к Михаилу. Иногда он вынужден ожидать по пять – семь часов у входа в тюрьму N18, а разрешение на посещение получает только в случаях ухудшения состояния здоровья Саакашвили", – отметила омбудсмен.

По словам Кипшидзе, экс-президент готов прекратить голодовку, если будет переведен в гражданскую больницу для прохождения реабилитации после голодовки.

"Кипшидзе подтвердил выводы медицинских экспертов центра "Эмпати" и народного защитника Грузии, что в медучреждении тюрьмы N18 не может быть обеспечено проведение всех необходимых мер по выводу Михаила из голодовки. Более того, в Грузии, по его мнению, отсутствуют специалисты-врачи, имеющие соответствующий опыт", – написала Денисова.

Она добавила, что 16 ноября после двухчасовой встречи Кипшидзе с Денисовой, которая завершилась в 23.00, медик два часа ждал допуска к Саакашвили, но не получил его. Сегодня Кипшидзе опять попытается увидеть политика.

Денисова 16 ноября получила отказ во встрече с Саакашвили от министерства юстиции Грузии.

В тот же день поздно вечером медики из специальной комиссии, которую созвала омбудсмен Нино Ломджария, посетили тюремную больницу в Тбилиси, где находится Саакашвили. Вывод экспертов ожидается 17 ноября.

Контекст:

В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

В сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в страну. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован. Он объявил голодовку, которая длится 47-й день. По данным украинского омбудсмена, у Саакашвили началась кровавая рвота, ему нужна помощь гастроэнтеролога

11 ноября Специальная пенитенциарная служба Грузии обнародовала видеокадры перевода Саакашвили в тюремную больницу в Тбилиси. На кадрах видно, что Саакашвили сопротивляется, его силой тащат несколько охранников. Видеозапись свидетельствует о факте пыток и жестокого обращения с экс-президентом Грузии, заявила Денисова.

Саакашвили в тот же день, реагируя на первый призыв ЕСПЧ прекратить голодовку (о нем стало известно 11 ноября), заявил, что готов сделать это, если его переведут в гражданскую многопрофильную больницу. 

16 ноября ЕСПЧ снова призвал Саакашвили прекратить голодовку. Суд также призвал власти Грузии оказать медицинскую помощь и обеспечить безопасность экс-президента, признав, что ему грозит риск нанесения необратимого вреда.

Теги: Украина, Грузия, Михаил Саакашвили, Людмила Денисова, больница, голодовка, задержание Саакашвили в Грузии
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