Денисова сообщила, что к Саакашвили не пускают личного врача

Об этом 17 ноября в Telegram сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Вчера во время нашей встречи врач сообщил, что его не допускают к Михаилу. Иногда он вынужден ожидать по пять – семь часов у входа в тюрьму N18, а разрешение на посещение получает только в случаях ухудшения состояния здоровья Саакашвили", – отметила омбудсмен.

По словам Кипшидзе, экс-президент готов прекратить голодовку, если будет переведен в гражданскую больницу для прохождения реабилитации после голодовки.

"Кипшидзе подтвердил выводы медицинских экспертов центра "Эмпати" и народного защитника Грузии, что в медучреждении тюрьмы N18 не может быть обеспечено проведение всех необходимых мер по выводу Михаила из голодовки. Более того, в Грузии, по его мнению, отсутствуют специалисты-врачи, имеющие соответствующий опыт", – написала Денисова.

Она добавила, что 16 ноября после двухчасовой встречи Кипшидзе с Денисовой, которая завершилась в 23.00, медик два часа ждал допуска к Саакашвили, но не получил его. Сегодня Кипшидзе опять попытается увидеть политика.

Денисова 16 ноября получила отказ во встрече с Саакашвили от министерства юстиции Грузии.

В тот же день поздно вечером медики из специальной комиссии, которую созвала омбудсмен Нино Ломджария, посетили тюремную больницу в Тбилиси, где находится Саакашвили. Вывод экспертов ожидается 17 ноября.