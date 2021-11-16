"Законодательство не предусматривает". Денисовой отказали в посещении Саакашвили в тюремной больнице в Грузии

"Сегодня мне отказано в посещении гражданина Украины, председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины Михаила Саакашвили в пенитенциарном учреждении №18 в Глдани (Грузия). О причинах отказа министерство юстиции Грузии пообещало сообщить в готовящемся письме", – написала Денисова.
Омбудсмен добавила, что постарается встретиться с руководством и главным врачом тюрьмы, чтобы обсудить условия содержания и лечения Саакашвили.
"На сегодняшний день мы имеем противоречивые данные и о состоянии здоровья Саакашвили, и о том, каким образом, если состояние здоровья ухудшится, они будут проводить реанимационные процедуры в отсутствии, как мы обладаем информацией, оборудования и профессионально подготовленных врачей. Поэтому мы хотим сейчас туда зайти… и дальше решать, что делать", – сказала она в комментарии журналистам в Тбилиси.
Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе также заявил на брифинге, что Денисова не сможет встретиться с Саакашвили, пишет "Эхо Кавказа".
"Законодательство Грузии не предусматривает допуска украинского омбудсмена, нет такой необходимости, у нас нет такого обязательства", – сказал Брегадзе.
При этом министр упрекнул Денисову из-за заявлений, сделанных во время её предыдущего визита.
"В прошлый раз, когда госпожа Денисова находилась [на встрече с Саакашвили], она сделала одностороннее заявление. Она даже не спросила нас, соответствует ли действительности та информация, которую она озвучила", – сказал Брегадзе.
Ранее он также заявил, что для защиты от распространения коронавируса в тюремную больницу №18 на территории глданской тюрьмы пускают лишь лиц, имеющих на это право согласно грузинскому законодательству, отмечает издание. Среди них – депутаты парламента Грузии, личный врач Саакашвили и члены его семьи.
В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.
В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.
В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.
В сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в страну. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован. Он объявил голодовку, которая длится до сих пор.
11 ноября Специальная пенитенциарная служба Грузии обнародовала видеокадры привоза Саакашвили в тюремную больницу в Тбилиси. На кадрах видно, что Саакашвили сопротивляется, его силой тащат несколько охранников. Видеозапись свидетельствует о факте пыток и жестокого обращения с экс-президентом Грузии, заявила Денисова.
Саакашвили заявил, что готов прекратить голодовку, если его переведут в гражданскую многопрофильную больницу.