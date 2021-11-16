"Законодательство не предусматривает". Денисовой отказали в посещении Саакашвили в тюремной больнице в Грузии

"Сегодня мне отказано в посещении гражданина Украины, председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины Михаила Саакашвили в пенитенциарном учреждении №18 в Глдани (Грузия). О причинах отказа министерство юстиции Грузии пообещало сообщить в готовящемся письме", – написала Денисова.

Омбудсмен добавила, что постарается встретиться с руководством и главным врачом тюрьмы, чтобы обсудить условия содержания и лечения Саакашвили.

"На сегодняшний день мы имеем противоречивые данные и о состоянии здоровья Саакашвили, и о том, каким образом, если состояние здоровья ухудшится, они будут проводить реанимационные процедуры в отсутствии, как мы обладаем информацией, оборудования и профессионально подготовленных врачей. Поэтому мы хотим сейчас туда зайти… и дальше решать, что делать", – сказала она в комментарии журналистам в Тбилиси.

Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе также заявил на брифинге, что Денисова не сможет встретиться с Саакашвили, пишет "Эхо Кавказа".

"Законодательство Грузии не предусматривает допуска украинского омбудсмена, нет такой необходимости, у нас нет такого обязательства", – сказал Брегадзе.

При этом министр упрекнул Денисову из-за заявлений, сделанных во время её предыдущего визита.

"В прошлый раз, когда госпожа Денисова находилась [на встрече с Саакашвили], она сделала одностороннее заявление. Она даже не спросила нас, соответствует ли действительности та информация, которую она озвучила", – сказал Брегадзе.

Ранее он также заявил, что для защиты от распространения коронавируса в тюремную больницу №18 на территории глданской тюрьмы пускают лишь лиц, имеющих на это право согласно грузинскому законодательству, отмечает издание. Среди них – депутаты парламента Грузии, личный врач Саакашвили и члены его семьи.