"Хочу надеяться, что его смерти никто не желает". Сын Саакашвили обратился к властям Грузии

Эдуард Саакашвили: Власти могут несколькими простыми шагами убрать опасность, которая угрожает здоровью моего отца. Хочу надеяться, что его смерть никого не устраивает и никто этого не желает Скриншот: Eduard Saakashvili / Facebook

"Я всегда был далек от политики и сейчас обращаюсь к вам как сын. Сын, который видит, что его отцу угрожает опасность. Когда моего отца задержали, я искренне считал, что ему создадут соответствующие условия и будут обращаться достойно, и что его здоровью не будет грозить опасность. Но произошло то, что произошло, все мы увидели то, что увидели. Лично я был ошеломлен. Сначала – тем, что его не перевели в клинику, затем – тем, что оскорбили его честь, а потом – теми ужасными кадрами, которые, наверное, никогда не сотрутся из моей памяти", – сказал Эдуард Саакашвили, перевод опубликовало издание "Новости-Грузия".

Сын экс-президента, обращаясь к сторонникам нынешней власти Грузии, отметил, что понимает: у них есть претензии к его отцу. Он выразил надежду на то, что настанет время, когда общество Грузии "вместе, объективно и сбалансированно оценит прошлое".

"Но то, что происходит сейчас, уже вышло за рамки политического правосудия и превратилось в очень опасное и уродливое сведение счетов. Налицо в лучшем случае халатность, а в худшем – умышленное убийство. Власти могут несколькими простыми шагами решить существующую проблему и убрать ту опасность, которая угрожает здоровью моего отца. Хочу надеяться, что его смерть никого не устраивает и никто этого не желает. Поэтому от своего имени и от имени своего брата и матери прошу вас: переведите Михаила Саакашвили в гражданскую клинику", – добавил он.