Саакашвили третий день почти не встает с кровати – Денисова

Комментируя решение грузинской стороны не допустить ее к Саакашвили, Денисова сообщила, что получила ответ министерства юстиции Грузии по этому поводу.

"Министерство отметило, что "учитывая состояние здоровья Саакашвили, который продолжает отказываться от получения жизненно важных медицинских услуг, а также обязательства пенитенциарного учреждения по обеспечению его здоровья и безопасности, в него допускаются только те визитеры, которые предусмотрены Кодексом Грузии "О заключении под стражу", – написала Денисова.

По ее словам, на просьбу встретиться с руководителем пенитенциарного учреждения и главным врачом медицинского учреждения тюрьмы ответа не последовало.

"Во время ожидания адвокат вынес мне письмо от Михаила Саакашвили, в котором он сообщает, что уже третий день почти не поднимается с кровати, а результаты его анализов ухудшаются. В палате, где размещен Михаил, отсутствует медицинское оборудование и даже кнопка вызова врача. Медицинский консилиум и личный врач к нему не допускаются", – добавила Денисова.