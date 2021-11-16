ЕСПЧ признал, что Саакашвили грозит риск нанесения необратимого вреда

Грузия должна проинформировать ЕСПЧ "о текущем состоянии здоровья заявителя, обеспечить его безопасность в тюрьме и предоставить ему соответствующую медицинскую помощь в период восстановления после голодовки".

ЕСПЧ призвал Саакашвили прекратить голодовку, а власти Грузии – составить план по его восстановлению.

Это решение является обеспечительной мерой, которую ЕСПЧ назначает государствам – участникам Европейской конвенции по правам человека в исключительных случаях, когда считает, что заявителям грозит риск нанесения необратимого вреда, говорится в релизе.

Дело Саакашвили суд определил как приоритетное.