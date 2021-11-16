ГОРДОН
 
 
МИР

ЕСПЧ признал, что Саакашвили грозит риск нанесения необратимого вреда

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
ЕСПЧ определил дело Саакашвили как приоритетное
ЕСПЧ определил дело Саакашвили как приоритетное
Фото: ЕРА

Европейский суд по правам человека призвал власти Грузии оказать медицинскую помощь и обеспечить безопасность третьему президенту Грузии Михаилу Саакашвили. Об этом идет речь в пресс-релизе, опубликованном на сайте ЕСПЧ 16 ноября.

Грузия должна проинформировать ЕСПЧ "о текущем состоянии здоровья заявителя, обеспечить его безопасность в тюрьме и предоставить ему соответствующую медицинскую помощь в период восстановления после голодовки". 

ЕСПЧ призвал Саакашвили прекратить голодовку, а власти Грузии – составить план по его восстановлению. 

Это решение является обеспечительной мерой, которую ЕСПЧ назначает государствам – участникам Европейской конвенции по правам человека в исключительных случаях, когда считает, что заявителям грозит риск нанесения необратимого вреда, говорится в релизе. 

Дело Саакашвили суд определил как приоритетное.

Контекст:

В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

В сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в страну. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован. Он объявил голодовку, которая длится 47-й день

11 ноября Специальная пенитенциарная служба Грузии обнародовала видеокадры привоза Саакашвили в тюремную больницу в Тбилиси. На кадрах видно, что Саакашвили сопротивляется, его силой тащат несколько охранников. Видеозапись свидетельствует о факте пыток и жестокого обращения с экс-президентом Грузии, заявила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Саакашвили в тот же день, реагируя на призыв ЕСПЧ, заявил, что готов прекратить голодовку, если его переведут в гражданскую многопрофильную больницу.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Грузия, ЕСПЧ, Михаил Саакашвили, Людмила Денисова, больница, лечение, Европейский суд, задержание Саакашвили в Грузии
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Элина Свитолина рассказала, сколько тысяч евро в месяц получают тренеры по теннису
  Элина Свитолина рассказала, сколько тысяч евро в месяц получают тренеры по теннису
  "Соус, который исправит вкус любого неудачного блюда". Рецепт
  "Соус, который исправит вкус любого неудачного блюда". Рецепт
  "Аграрный Рэмбо бегает, кошмарит страну". Топ-5 популярных видео украинского YouTube
  "Аграрный Рэмбо бегает, кошмарит страну". Топ-5 популярных видео украинского YouTube G
"С языком нормально", "Думал, что зуб выбили". Асмус испугала сеть своей улыбкой на фото
"С языком нормально", "Думал, что зуб выбили". Асмус испугала сеть своей улыбкой на фото
"Какие все красивые и счастливые". Экс-жена Узелкова умилила сеть новым фото с детьми
"Какие все красивые и счастливые". Экс-жена Узелкова умилила сеть новым фото с детьми
53-летняя Карла Бруни показала старшую на четыре года сестру – известную актрису
53-летняя Карла Бруни показала старшую на четыре года сестру – известную актрису
"Роскошная", "Что за тигрица?" Каменских снялась перед зеркалом с голой грудью
"Роскошная", "Что за тигрица?" Каменских снялась перед зеркалом с голой грудью
  Засекреченные интервью и поездка в зону боевых действий. 61-летний Шон Пенн тайно прибыл в Украину. Видео
  Засекреченные интервью и поездка в зону боевых действий. 61-летний Шон Пенн тайно прибыл в Украину. Видео
Еще одна компания отказалась от сотрудничества с рэпером Трэвисом Скоттом после трагедии на фестивале Astroworld
Еще одна компания отказалась от сотрудничества с рэпером Трэвисом Скоттом после трагедии на фестивале Astroworld
"Мне казалось, это круто". Галкин показал, как 10 лет назад голым позировал перед Пугачевой
"Мне казалось, это круто". Галкин показал, как 10 лет назад голым позировал перед Пугачевой
"Сладок, как чупа-чупс после шампанского". Дмитрий Нагиев впечатлил сеть селфи с голой грудью
"Сладок, как чупа-чупс после шампанского". Дмитрий Нагиев впечатлил сеть селфи с голой грудью
  "Он хотел ребенка". Брежнева рассказала об отце своей 20-летней дочери
  "Он хотел ребенка". Брежнева рассказала об отце своей 20-летней дочери
  "Чтобы не быть как Комаров". Wellboy высказался о своем участии в шоу "Танцы со звездами"
  "Чтобы не быть как Комаров". Wellboy высказался о своем участии в шоу "Танцы со звездами"
Никита Ефремов расстался с ведущей Марией Иваковой после трех лет отношений
Никита Ефремов расстался с ведущей Марией Иваковой после трех лет отношений
"Не стыдно?" Пугачева отчитала российских журналистов на кладбище
"Не стыдно?" Пугачева отчитала российских журналистов на кладбище
  65-летний продюсер Бебешко озвучил размер своей пенсии
  65-летний продюсер Бебешко озвучил размер своей пенсии
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Уберите детей от экрана". Волочкова сфотографировалась голой в "балетной бане" (233989)
2
"Очень красивая девушка со сногсшибательной фигурой". Актриса студии "Квартал 95" вышла на сцену с огромным декольте (67493)
3
"До Волочковой еще далеко! Но шансы есть", "Трусы волочковские". Собчак спустила плавки до лобка (60901)
4
"Готова прижаться к любому бубенцу", "Грузины остались довольны". Волочкова показала, что делала в ресторане (54683)
5
"Секс-бомба". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук расставила ноги в откровенном бикини (54322)
6
"Да, я там очень неплохо заработал, а приехав в Украину, получил такую оплеуху". Козловский прокомментировал свое выступление в России (44813)
7
"Знаменитые письки". Maruv рассказала, как хотела продавать неприличные фото известных людей (31164)
8
"Нереальная", "Пантера". Экс-участница "ВИА Гры" Надежда Мейхер поласкала себя на камеру (28429)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS