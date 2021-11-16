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Саакашвили отказался дистанционно участвовать в заседании суда по делу о незаконном пересечении границы – судья

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Саакашвили находится в тюремной больнице
Саакашвили находится в тюремной больнице
Фото: ЕРА

Третий президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили отказался принимать участие в сегодняшнем заседании суда по делу о незаконном пересечении им границы.

Об этом сообщил судья Тбилисского городского суда Давид Кутранидзе, пишет "Грузия Online"

По словам судьи, в тюремную больницу, где находится Саакашвили, направили запрос с предложением участвовать в заседании дистанционно, но политик отказался, воспользовавшись своим правом на это. 

Сегодня Тбилисский городской суд рассматривает дело о незаконном пересечении границы экс-президентом, заседание началось в 11.00 по местному времени, пишет Interpressnews. Как заявил адвокат Саакашвили Бека Басилая, обвинение по этому делу и сегодняшний судебный процесс служат "единственно лишь пропагандистским целям".

Контекст:

В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

В сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в страну. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован. Он объявил голодовку, которая длится 47-й день

11 ноября Специальная пенитенциарная служба Грузии обнародовала видеокадры привоза Саакашвили в тюремную больницу в Тбилиси. На кадрах видно, что Саакашвили сопротивляется, его силой тащат несколько охранников. Видеозапись свидетельствует о факте пыток и жестокого обращения с экс-президентом Грузии, заявила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Саакашвили заявил, что готов прекратить голодовку, если его переведут в гражданскую многопрофильную больницу.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Грузия, Михаил Саакашвили, граница, Тбилиси, голодовка, судья, суд, задержание Саакашвили в Грузии
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