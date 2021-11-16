Саакашвили отказался дистанционно участвовать в заседании суда по делу о незаконном пересечении границы – судья

Об этом сообщил судья Тбилисского городского суда Давид Кутранидзе, пишет "Грузия Online".

По словам судьи, в тюремную больницу, где находится Саакашвили, направили запрос с предложением участвовать в заседании дистанционно, но политик отказался, воспользовавшись своим правом на это.

Сегодня Тбилисский городской суд рассматривает дело о незаконном пересечении границы экс-президентом, заседание началось в 11.00 по местному времени, пишет Interpressnews. Как заявил адвокат Саакашвили Бека Басилая, обвинение по этому делу и сегодняшний судебный процесс служат "единственно лишь пропагандистским целям".