Саакашвили голодает 48-й день. Его навестили врачи из спецкомиссии, созданной омбудсменом

Поздно вечером накануне медики из специальной комиссии, которую созвала омбудсмен Нино Ломджария, посетили тюремную больницу в Тбилиси, где находится Саакашвили, и навестили самого политика, сообщает "Новости-Грузия".
Общий вывод экспертов ожидается сегодня вечером, сказала Ломджария.
Один из медиков, входящих в состав спецкомиссии, анестезиолог-реаниматолог Георгий Григолия рассказал, что считает нецелесообразным выход из голодовки в этом медучреждении, так как у этой больницы нет опыта лечения такого пациента.
"Если в двух словах, то Саакашвили на самом деле голодает, это признают в больнице все. Не могу сказать, что Саакашвили в очень тяжелом состоянии, но очень близок к тому, что через несколько дней положение станет тяжелым, потому что в его анализах есть уже есть такие изменения, которые требуют интенсивной терапии и интенсивного лечения", – сказал он.
По словам медика, инфраструктуру в больнице создали две недели назад, там есть палата интенсивной терапии, которая "довольно неплохо оснащена".
"Персонал туда перевели из Республиканской больницы, там лицензированные врачи. Там каждый день дежурят анестезиолог-реаниматолог и второй врач, однако плохо то, что у этой больницы нет опыта интенсивной терапии, там никогда не было такого пациента, каким сегодня является Саакашвили, ему пока не нужна реанимация, ему нужна интенсивная терапия", – добавил он.
Кроме Григолия, в состав спецгруппы вошли терапевт, кардиолог, онколог, инфекционист, эндокринолог. Ее созвали 16 ноября для проверки качества медицинских услуг, предоставляемых Саакашвили и осмотра самого политика.
В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.
В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.
В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.
В сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в страну. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован. Он объявил голодовку, которая длится 47-й день. По данным украинского омбудсмена, у Саакашвили началась кровавая рвота, ему нужна помощь гастроэнтеролога.
11 ноября Специальная пенитенциарная служба Грузии обнародовала видеокадры перевода Саакашвили в тюремную больницу в Тбилиси. На кадрах видно, что Саакашвили сопротивляется, его силой тащат несколько охранников. Видеозапись свидетельствует о факте пыток и жестокого обращения с экс-президентом Грузии, заявила Денисова.
Саакашвили в тот же день, реагируя на первый призыв ЕСПЧ прекратить голодовку (о нем стало известно 11 ноября), заявил, что готов сделать это, если его переведут в гражданскую многопрофильную больницу.
16 ноября ЕСПЧ снова призвал Саакашвили прекратить голодовку. Суд также призвал власти Грузии оказать медицинскую помощь и обеспечить безопасность экс-президента, признав, что ему грозит риск нанесения необратимого вреда.