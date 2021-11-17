Саакашвили голодает 48-й день. Его навестили врачи из спецкомиссии, созданной омбудсменом

Поздно вечером накануне медики из специальной комиссии, которую созвала омбудсмен Нино Ломджария, посетили тюремную больницу в Тбилиси, где находится Саакашвили, и навестили самого политика, сообщает "Новости-Грузия".

Общий вывод экспертов ожидается сегодня вечером, сказала Ломджария.

Один из медиков, входящих в состав спецкомиссии, анестезиолог-реаниматолог Георгий Григолия рассказал, что считает нецелесообразным выход из голодовки в этом медучреждении, так как у этой больницы нет опыта лечения такого пациента.

"Если в двух словах, то Саакашвили на самом деле голодает, это признают в больнице все. Не могу сказать, что Саакашвили в очень тяжелом состоянии, но очень близок к тому, что через несколько дней положение станет тяжелым, потому что в его анализах есть уже есть такие изменения, которые требуют интенсивной терапии и интенсивного лечения", – сказал он.

По словам медика, инфраструктуру в больнице создали две недели назад, там есть палата интенсивной терапии, которая "довольно неплохо оснащена".

"Персонал туда перевели из Республиканской больницы, там лицензированные врачи. Там каждый день дежурят анестезиолог-реаниматолог и второй врач, однако плохо то, что у этой больницы нет опыта интенсивной терапии, там никогда не было такого пациента, каким сегодня является Саакашвили, ему пока не нужна реанимация, ему нужна интенсивная терапия", – добавил он.

Кроме Григолия, в состав спецгруппы вошли терапевт, кардиолог, онколог, инфекционист, эндокринолог. Ее созвали 16 ноября для проверки качества медицинских услуг, предоставляемых Саакашвили и осмотра самого политика.