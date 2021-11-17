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В Грузии создали спецкомиссию для проверки состояния здоровья Саакашвили

Саакашвили держит голодовку 47 дней
Саакашвили держит голодовку 47 дней
Фото: ЕРА

Грузинский омбудсмен Нино Ломджария созвала группу медицинских экспертов, которые будут проверять качество медицинских услуг, предоставляемых третьему президенту Грузии Михаилу Саакашвили в тюремной больнице в Тбилиси.

Об этом сообщается в релизе, опубликованном на странице омбудсмена в Facebook 16 ноября. 

В состав группы вошли анестезиолог-реаниматолог, терапевт, кардиолог, онколог, инфекционист, эндокринолог.  

"Цель группы – оценить, насколько медицинское учреждение №18 соответствует праву на охрану здоровья Михаила Саакашвили и будет ли адекватная медицинская помощь доступна в учреждении после продолжительной голодовки, как того требует решение Европейского суда по правам человека от 10 ноября. При необходимости состав группы будет расширен за счет участия медицинских специалистов в соответствующей области", – говорится в заявлении. 

https://www.facebook.com/OmbudsmanofGeorgia/posts/4441979959172832

Также 16 ноября Ломджария встретилась с уполномоченным Верховной Рады по правам человека Людмилой Денисовой, которая сейчас находится в Грузии. 

Как пишет Денисова в Facebook, комиссия 16 ноября начала проверку состояния здоровья Саакашвили, предоставление ему должного лечения, а также изучение возможности медучреждения по обеспечению здоровья голодающих.

"Уже завтра получим первые выводы. Нино Ломджария заверила, что вопрос соблюдения прав Михаила находится на ее постоянном контроле", – добавила украинский омбудсмен. 

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/430858368395441

Контекст:

В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

В сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в страну. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован. Он объявил голодовку, которая длится 47-й день. По данным украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, у Саакашвили началась кровавая рвота, ему нужна помощь гастроэнтеролога

11 ноября Специальная пенитенциарная служба Грузии обнародовала видеокадры перевода Саакашвили в тюремную больницу в Тбилиси. На кадрах видно, что Саакашвили сопротивляется, его силой тащат несколько охранников. Видеозапись свидетельствует о факте пыток и жестокого обращения с экс-президентом Грузии, заявила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Саакашвили в тот же день, реагируя на первый призыв ЕСПЧ прекратить голодовку (о нем стало известно 11 ноября), заявил, что готов сделать это, если его переведут в гражданскую многопрофильную больницу. 

16 ноября ЕСПЧ снова призвал Саакашвили прекратить голодовку. Суд также призвал власти Грузии оказать медицинскую помощь и обеспечить безопасность экс-президента, признав, что ему грозит риск нанесения необратимого вреда

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Грузия, Михаил Саакашвили, тюрьма, Людмила Денисова, больница, голодовка, омбудсмен, медики, задержание Саакашвили в Грузии
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