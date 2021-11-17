В Грузии создали спецкомиссию для проверки состояния здоровья Саакашвили

Об этом сообщается в релизе, опубликованном на странице омбудсмена в Facebook 16 ноября.

В состав группы вошли анестезиолог-реаниматолог, терапевт, кардиолог, онколог, инфекционист, эндокринолог.

"Цель группы – оценить, насколько медицинское учреждение №18 соответствует праву на охрану здоровья Михаила Саакашвили и будет ли адекватная медицинская помощь доступна в учреждении после продолжительной голодовки, как того требует решение Европейского суда по правам человека от 10 ноября. При необходимости состав группы будет расширен за счет участия медицинских специалистов в соответствующей области", – говорится в заявлении.

Также 16 ноября Ломджария встретилась с уполномоченным Верховной Рады по правам человека Людмилой Денисовой, которая сейчас находится в Грузии.

Как пишет Денисова в Facebook, комиссия 16 ноября начала проверку состояния здоровья Саакашвили, предоставление ему должного лечения, а также изучение возможности медучреждения по обеспечению здоровья голодающих.

"Уже завтра получим первые выводы. Нино Ломджария заверила, что вопрос соблюдения прав Михаила находится на ее постоянном контроле", – добавила украинский омбудсмен.