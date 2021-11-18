Саакашвили в критическом состоянии и может впасть в кому – грузинские врачи

Группа врачей, созданная по инициативе грузинского омбудсмена Нино Ломджарии, посетила Саакашвили в тюремной больнице 16 ноября, передает агентство "Новости-Грузия". Они обследовали экс-президента, голодающего 49-й день подряд, а также осмотрели оборудование тюремной больницы.

Саакашвили было поставлено несколько диагнозов: энцефалопатия Вернике, прогрессирующая гипокалиемия, анемия, талассемия и вероятность желудочного кровотечения.

Как говорится в заключении, состояние Саакашвили ухудшается из-за отказа от лечения и повышенного стресса. Врачи считают, что в ближайшее время все выявленные диагнозы могут обостриться и привести к опасным для жизни осложнениям, в частности к коме, летальной аритмии, сердечной недостаточности.

По мнению врачей, в больнице при тюрьме №18 в Глданском районе Тбилиси, где находится Сакакашвили, функционирует лишь часть медицинской аппаратуры и недостаточно специалистов.

"Постоянный доступ к реаниматологу в заведении создает чувство безопасности, не соответствующее действительности. Учитывая, что пациент достаточно истощен, реанимационные меры, если это нужно, с большой вероятностью, будут неэффективными", – говорится в заключении.

Медицинская комиссия также заявила о необходимости перевода Саакашвили в мультипрофильную клинику.

"Исходя из критичности состояния пациента, его лечение незамедлительно рекомендовано в фунциональном полипрофильном госпитале с большим опытом, в частности в отделении интенсивной терапии, которого нет в тюремном учреждении №18", – сказано в заключении.