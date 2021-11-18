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Саакашвили в критическом состоянии и может впасть в кому – грузинские врачи

Врачи заявили, что состояние Саакашвили в тюремной больнице значительно ухудшилось
Врачи заявили, что состояние Саакашвили  в тюремной больнице значительно ухудшилось
Фото: Ombudsman / Facebook

Третий президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили находится в критическом состоянии и может впасть в кому. Об этом говорится в заключении группы грузинских врачей, опубликованном 17 ноября на официальном сайте омбудсмена Грузии.

Группа врачей, созданная по инициативе грузинского омбудсмена Нино Ломджарии, посетила Саакашвили в тюремной больнице 16 ноября, передает агентство "Новости-Грузия". Они обследовали экс-президента, голодающего 49-й день подряд, а также осмотрели оборудование тюремной больницы.

Саакашвили было поставлено несколько диагнозов: энцефалопатия Вернике, прогрессирующая гипокалиемия, анемия, талассемия и вероятность желудочного кровотечения.

Как говорится в заключении, состояние Саакашвили ухудшается из-за отказа от лечения и повышенного стресса. Врачи считают, что в ближайшее время все выявленные диагнозы могут обостриться и привести к опасным для жизни осложнениям, в частности к коме, летальной аритмии, сердечной недостаточности.

По мнению врачей, в больнице при тюрьме №18 в Глданском районе Тбилиси, где находится Сакакашвили, функционирует лишь часть медицинской аппаратуры и недостаточно специалистов.

"Постоянный доступ к реаниматологу в заведении создает чувство безопасности, не соответствующее действительности. Учитывая, что пациент достаточно истощен, реанимационные меры, если это нужно, с большой вероятностью, будут неэффективными", – говорится в заключении.

Медицинская комиссия также заявила о необходимости перевода Саакашвили в мультипрофильную клинику.

"Исходя из критичности состояния пациента, его лечение незамедлительно рекомендовано в фунциональном полипрофильном госпитале с большим опытом, в частности в отделении интенсивной терапии, которого нет в тюремном учреждении №18", – сказано в заключении.

Контекст:

В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

В сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в страну. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован. Он объявил голодовку, которая длится 47-й день. По данным украинского омбудсмена, у Саакашвили началась кровавая рвота, ему нужна помощь гастроэнтеролога.

11 ноября Специальная пенитенциарная служба Грузии обнародовала видеокадры перевода Саакашвили в тюремную больницу в Тбилиси. На кадрах видно, что Саакашвили сопротивляется, его силой тащат несколько охранников.

Саакашвили заявлял, что готов прекратить голодовку, если его переведут в гражданскую многопрофильную больницу.

18 ноября вице-премьер, министр культуры, спорта и молодежи Грузии Тея Цулукиани заявила, что причин для беспокойства по поводу состояния здоровья Саакашвили на данном этапе не существует, и он будет переведен в гражданскую клинику при необходимости, передает агентство "Новости-Грузия".

Теги: Михаил Саакашвили, тюрьма, больница, лечение, врачи, диагноз
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