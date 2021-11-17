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Минфин Марченко не ведет реальной борьбы с контрабандой – СМИ

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Минфин, который отвечает за координацию таможни и налоговой, вводит президента и СНБО в заблуждение, утверждает "Апостроф"
Минфин, который отвечает за координацию таможни и налоговой, вводит президента и СНБО в заблуждение, утверждает "Апостроф"
Фото: depositphotos.com

Министерство финансов Украины во главе с Сергеем Марченко провалило борьбу с контрабандой, так как, несмотря на санкции против целого ряда связанных с контрабандой граждан, бюджет недополучил более 10 млрд грн из-за снижения средней налоговой нагрузки на импорт, что говорит об увеличении теневых потоков через границу, пишет 17 ноября издание "Апостроф".

Автор статьи Антон Чижов напомнил, что президент Владимир Зеленский заявил о росте на 45 млрд грн поступлений в бюджет с момента вступления в действие решения СНБО о санкциях. Похожую цифру – 47 млрд грн – месяцем ранее назвал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Однако более конкретные цифры, которые фигурируют в отчетах СБУ и Гостаможслужбы, гораздо скромнее этих показателей, отмечает журналист. По словам главы СБУ Ивана Баканова, благодаря работе спецслужбы с начала 2021 года было доначислено 2 млрд грн таможенных платежей, а фактически уплачено – 981 млн грн. Государственная таможенная служба заявила, что "перевыполнила план" на 22,6 млрд грн за 10 месяцев 2021 года. При этом, какая же именно сумма поступила в бюджет в результате борьбы с контрабандой на таможне, непонятно, пишет Чижов.

"Вполне вероятно, что цифру в 47 млрд грн наспех нарисовали президенту в Минфине. Ранее сам Марченко озвучивал условный KPI, при котором борьбу с контрабандой можно назвать успешной – плюс 2–3 млрд грн. в месяц, или 24–36 млрд грн. Тем не менее даже эти показатели похожи на смехотворные на фоне обвинений, которыми Зеленский и Данилов мотивировали введение санкций против контрабандистов: потери от контрабанды они оценили в 300 млрд грн, из которых 100 млрд – от неэффективной работы таможни", – говорится в материале.

Экономист Виктор Скаршевский накануне опубликовал на своей странице в Facebook расчеты, согласно которым "перевыполнение планов", которое демонстрируют на таможне, идет только на бумаге и в телеэфирах. По его словам, за 10 месяцев 2021 года объемы импорта увеличились на 36%, а таможенные поступления всего на 32%. Налоговая нагрузка на импорт стала падать. Это привело к тому, что после начала "борьбы" с контрабандой, с мая по октябрь 2021 года, бюджет недополучил $491 млн, или 13 млрд грн.

"Фактически это означает, что никакой реальной борьбы с контрабандой на самом деле не ведется. А Минфин, который отвечает за координацию таможни и налоговой, попросту вводит президента и СНБО в заблуждение", – пишет автор статьи.

Журналист отметил, что Марченко давно пытается контролировать таможню и схемы на ней: после назначения министром в 2020 году главным таможенником временно стал Игорь Муратов, к которому Марченко приставил в качестве заместителя "своего" человека Андрея Павловского, экс-замдиректора одного из департаментов Минфина. Глава Исполкома реформ Михаил Саакашвили в эфире "Радио НВ" заявил, что Марченко "шантажирует" своей отставкой премьера Дениса Шмыгаля, чтобы продавить на должность главы таможни своего человека: цена вопроса – контроль над $3–5 млрд теневых потоков в год. В результате в августе 2020 года Павловский сменил Муратова и стал и.о. главы таможни.

"Журналист Евгений Плинский, который занимается темой таможни и контрабанды, сразу после назначения Павловского опубликовал список кандидатур, которые тот подал на согласование Марченко в качестве новых начальников местных таможен. Самым скандальным из списка стало назначение на Одесскую таможню бывшего чиновника времен Януковича Дениса Пудрика, который подпадал под люстрацию", – пишет Чижов.

Экс-глава таможни, а сейчас – министр стратегических отраслей промышленности Павел Рябикин в интервью "Бабелю" отметил, что Минфин не давал денег на реальную реформу таможни, не лоббировал необходимые законопроекты, подчеркнул журналист. После ухода Рябикина Кабмин назначил временно исполняющим обязанности главы таможни экс-начальника управления разведки администрации Государственной пограничной службы Вячеслава Демченко.

"Одним из первых его вызовов, очевидно, станет отбить атаки Марченко по навязыванию своих людей на региональные таможни. Ведь "в обмен" на нежелание "сотрудничать" новоиспеченный руководитель может запросто получить от Минфина завышенные и заведомо невыполнимые планы бюджетных поступлений. Другое дело, что в таком случае нечего будет списывать на "уменьшение контрабанды", чтобы отчитываться перед президентом", – сказано в статье.

Теги: СБУ, налоги, санкции, Михаил Саакашвили, бюджет, СНБО, граница, Министерство финансов, таможня, контрабанда, Владимир Зеленский, президент, Павел Рябикин, Алексей Данилов, назначение, Кабмин, границы, Минфин, Виктор Скаршевский, Игорь Муратов, Евгений Плинский
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