Минфин Украины хронически недофинансирует расходную часть бюджета, даже армию и медицину – СМИ

"Как спрогнозировала недавно Киевская школа экономики, по итогам 2021 года дефицит государственного бюджета Украины составит порядка 170 млрд грн. Это при расходной части на уровне 1,3 трлн грн и при плановом дефиците 220 млрд грн. На эти цифры будет напирать Министерство финансов, чтобы доказать улучшение базовых показателей и оправдать свои промахи и ошибки. А провалов у Минфина и его главы Сергея Марченко масса. Но министр делает все, чтобы отвести от них внимание. Главный провал – хроническое недовыполнение расходной части бюджета", – отмечает автор материала Николай Ткачук.

Со ссылкой на статистику он пишет, что за 10 месяцев этого года недофинансирование расходной части госбюджета составило 106,7 млрд грн, из них 75,7 млрд недофинансировано по общему фонду и 30,9 млрд грн – по специальному.

"25,2 млрд грн – по защищенным статьям (социальное обеспечение, оплата труда, медикаменты, продукты питания, расходы на командировки, оплата коммунальных услуг и т.д.). Даже по ряду основных статей расходов ключевых направлений средства выделялись в неполном объеме. Медицина – минус 13,7 млрд грн: по госгарантиям медобслуживания населения не профинансировано 7,9 млрд грн, по отдельным медицинским мероприятиям – 3,5 млрд грн, а развитие скорой помощи и технической базы – на 2,3 млрд грн. Армия – минус 8 млрд грн: модернизация/ремонт вооружений, военной техники/оборудования – на 4,2 млрд грн, обеспечение Вооруженных сил – на 3,6 млрд грн. Государственный фонд регионального развития – минус 1 млрд грн", – перечислил журналист.

Минфин, пишет он, не открыл ассигнований и не дал возможности использовать средства министерствам и ведомствам на сумму 27,1 млрд грн.

"Также по состоянию на 1 ноября 2021 года объем неоплаченных обязательств (неоплаченные счета) правительства составил 3,7 млрд грн. Данный факт означает, что в Госказначействе были зарегистрированы финансовые обязательства, но от распорядителей бюджетных средств не были поданы платежные поручения. Фактически можно говорить о техническом дефолте министерства на эту сумму. На первый взгляд, это вина распорядителей бюджетных средств, а не Минфина. Но, как показывает практика прошлых лет, особенно конца 2020 года, Казначейство может просто не принимать платежные поручения от распорядителей бюджетных средств без объяснения причин. Косвенным подтверждением этого является тот факт, что в ноябре 2020 года сумма неоплаченных обязательств правительства резко увеличилась с 3,8 млрд грн на начало ноября до 15 млрд грн на конец ноября 2020 года. К сожалению, данные факты отказов не документируются, поэтому доказать их практически очень сложно", – объяснил Ткачук.

Провал плана по займам приводит к дефициту ликвидности, также Министерство использует деньги местных органов власти.

"В марте – на 10,3 млрд грн, в июне – на 12 млрд грн, в июле – на 10 млрд грн, в сентябре – на 28,2 млрд грн. За девять месяцев 2021 года бюджету не хватало 51 млрд грн. Причем это не временные кассовые разрывы, которые гасятся каждый месяц, а системное кредитование расходной части бюджета за счет средств местных общин. Фактически это означает, что на $2 млрд своих денег у Минфина не хватает даже несмотря на регулярные заявления о перевыполнении бюджета", – написал автор статьи.

Причинами проблем он назвал бюрократию и то, что недофинансирование играет на руку министру Марченко – "за счет занижения прогнозных показателей всегда можно демонстрировать перевыполнение плана и "сводить" бюджет без дефицита".

"Занижение базы налогообложения на 500 млрд грн приводит к занижению прогнозных объемов поступлений от НДС на 100 млрд грн в год минимум. Такая "подушка безопасности" позволяет сводить бюджет, не меняя текущую ситуацию. Можно продолжать крышевать "скрутки" НДС и покрывать контрабанду на таможне, а поступления в казну будут наращиваться "сами по себе" – по мере роста инфляции и восстановления экономики. То же самое касается таможенных поступлений. Например, в октябре объем налогооблагаемого импорта вырос на 46% (до $6,69 млрд), а импортные сборы в это же время увеличились лишь на 40% (до $1,76 млрд). Значит налоговая нагрузка на импорт сократилась на 4,4% – с $0,275 таможенных платежей на $1 импорта до $0,263. В масштабе 10 месяцев 2021 года фактический недобор еще больше, поскольку в январе – октябре облагаемый налогом импорт увеличился на 36%, а таможенные поступления по нему – только на 32%. Это говорит о росте теневого сектора, а не об успехах таможенников", – считает Ткачук.

План по заимствованиям в 2021 году Минфин не сможет выполнить, даже если устроит в декабре "марафон" размещения облигаций внутреннего госзайма, убежден он, особенно на фоне сворачивания антикризисного пятилетнего рефинансирования банков от НБУ.

"Как государственные, так и коммерческие банки сейчас с большой неохотой разбирают ОВГЗ Сергея Марченко. Стратегического плана работы на международном долговом рынке у Минфина нет. Все решается повышением процентных ставок: если чиновники задирают их наверх, то ОВГЗ удается продавать. Но как только оно останавливается – продажи госбумаг тут же падают. Ставки на недавнем аукционе это подтверждают – взлетели уже до 13,25% годовых в гривне, с учетом укрепления гривны это просто очень щедрая доходность. Но это цена, которую придется заплатить за обслуживание госдолга в будущие годы", – пишет "Апостроф".

За 10 месяцев 2021 года план Министерства финансов по заимствованиям не был выполнен сразу на 23,4%. Нужно было одолжить 524,4 млрд грн, а собрали лишь 401,7 млрд грн, сообщил автор статьи.

"Причем не получится свалить все на слабые реформы, невыполнение Меморандума МВФ и недополучение траншей по его кредитной программе stand by, поскольку Украина получила от Международного валютного фонда "подарок" для восстановления экономики от коронавируса в размере $2,7 млрд и вторую часть макрофинансовой помощи от Евросоюза на €600 млн. Более того, ситуацию не спасет выделение МВФ кредитного транша в ноябре – декабре, даже если это случится. Ни если мы получим $700 млн, как рассчитывали в Офисе президента, ни даже при выделении $1,4 млрд, как прочили западные эксперты (прогноз J.P. Morgan). Поскольку недобор по долговым обязательствам для покрытия дефицита уже сейчас намного больше", – сказано в материале.