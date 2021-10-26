В сентябре уменьшился и госдолг Украины, и гарантированный государством долг – Минфин

"На конец сентября 2021 года совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в эквиваленте в национальной валюте составил 2,45 трлн грн ($92,02 млрд в эквиваленте в иностранной валюте). По сравнению с предыдущим месяцем государственный и гарантированный государством долг Украины уменьшился в гривневом эквиваленте на 39,8 млрд грн и на $510 млн в долларовом эквиваленте", – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что госдолг уменьшился на 31,1 млрд грн, а гарантированный государством долг – на 8,7 млрд грн.

"Государственный долг по состоянию на конец сентября составил 2,17 трлн грн ($81,61 млрд), из которых 45,5% составляет государственный внутренний долг (ОВГЗ), а 54,5% – государственный внешний долг по кредитам международных финансовых организаций (22,4% общей суммы государственного долга), еврооблигаций (28,2%) и другого внешнего долга (3,9%)", – объяснили в Минфине.

При этом доля госдолга Украины в гривне на конец сентября выросла до 40,2%, подчеркнули в министерстве.

"Платежи по погашению государственного долга за январь – сентябрь 2021 года составили 357,4 млрд грн, платежи по обслуживанию – 110,1 млрд грн", – отметили в Минфине Украины.

Госдолг Украины уменьшился и в августе, и в июле.