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В сентябре уменьшился и госдолг Украины, и гарантированный государством долг – Минфин

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Минфин озвучил цифры госдолга
Минфин озвучил цифры госдолга
Фото: Міністерство фінансів України / Facebook

В сентябре государственный и гарантированный Украинским государством долг снизился почти на 40 млрд грн, проинформировало 26 октября Министерство финансов Украины.

"На конец сентября 2021 года совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в эквиваленте в национальной валюте составил 2,45 трлн грн ($92,02 млрд в эквиваленте в иностранной валюте). По сравнению с предыдущим месяцем государственный и гарантированный государством долг Украины уменьшился в гривневом эквиваленте на 39,8 млрд грн и на $510 млн в долларовом эквиваленте", – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что госдолг уменьшился на 31,1 млрд грн, а гарантированный государством долг – на 8,7 млрд грн.

"Государственный долг по состоянию на конец сентября составил 2,17 трлн грн ($81,61 млрд), из которых 45,5% составляет государственный внутренний долг (ОВГЗ), а 54,5% – государственный внешний долг по кредитам международных финансовых организаций (22,4% общей суммы государственного долга), еврооблигаций (28,2%) и другого внешнего долга (3,9%)", – объяснили в Минфине.

При этом доля госдолга Украины в гривне на конец сентября выросла до 40,2%, подчеркнули в министерстве.

"Платежи по погашению государственного долга за январь – сентябрь 2021 года составили 357,4 млрд грн, платежи по обслуживанию – 110,1 млрд грн", – отметили в Минфине Украины.

Госдолг Украины уменьшился и в августе, и в июле.

Контекст:

В соответствии с государственным бюджетом Украины предельный объем совокупного госдолга на 31 декабря 2020 года установлен на уровне 2,39 трлн грн.

По данным Минфина, в 2021 году Украина должна уплатить 585,13 млрд грн на обслуживание и выплату государственного долга, образовавшегося на 1 января 2021 года: 166,33 млрд грн – по внешним долгам и 418,8 млрд грн – по внутренним.

Кабмин прогнозирует сокращение госдолга Украины до менее 50% ВВП в течение 2022–2024 годов.

Теги: бюджет, Министерство финансов, государственный долг, госдолг Украины, финансы, ОВГЗ, Минфин
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