Госдолг Украины в августе снизился в гривневом и долларовом эквиваленте

По состоянию на 31 августа государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 2,485 трлн грн, или $92,96 млрд, в том числе внешний долг – почти 1,5 трлн грн, или $54,49 млрд (58,89% от общей суммы), а внутренний – более 1 трлн грн, или $38 млрд (41,11%).
"В течение августа 2021 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины уменьшилась в гривневом эквиваленте на 14,28 млрд грн, а в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг уменьшился на $0,44 млрд", – сообщили в Минфине.
В соответствии с государственным бюджетом Украины, предельный объем совокупного госдолга на 31 декабря 2020 года установлен на уровне 2,39 трлн грн.
По данным Минфина, в 2021 году Украина должна уплатить 585,13 млрд грн на обслуживание и выплату государственного долга, образовавшегося на 1 января 2021 года: 166,33 млрд грн – по внешним долгам и 418,8 млрд грн – по внутренним.
Кабмин прогнозирует сокращение госдолга Украины до менее 50% ВВП в течение 2022–2024 годов.