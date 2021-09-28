Госдолг Украины в августе снизился в гривневом и долларовом эквиваленте

По состоянию на 31 августа государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 2,485 трлн грн, или $92,96 млрд, в том числе внешний долг – почти 1,5 трлн грн, или $54,49 млрд (58,89% от общей суммы), а внутренний – более 1 трлн грн, или $38 млрд (41,11%).

"В течение августа 2021 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины уменьшилась в гривневом эквиваленте на 14,28 млрд грн, а в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг уменьшился на $0,44 млрд", – сообщили в Минфине.