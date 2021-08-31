Госдолг Украины в июле снизился в гривневом эквиваленте и вырос в долларовом

Госдолг Украины по состоянию на 31 июля составлял почти 2,5 трлн грн Фото: National Bank of Ukraine (NBU) / Flickr

По состоянию на 31 июля государственный и гарантированный государством долг Украины составлял почти 2,5 трлн грн или $92,96 млрд, в том числе внешний долг – 1,473 трлн грн или $54,77 млрд (58,91% от общей суммы), а внутренний – 1,027 трлн грн или $38,19 млрд (41,09%).

"В течение июля 2021 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины уменьшилась в гривневом эквиваленте на 14,97 млрд грн, а в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на $0,44 млрд", – сообщили в Минфине.