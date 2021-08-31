Госдолг Украины в июле снизился в гривневом эквиваленте и вырос в долларовом

По состоянию на 31 июля государственный и гарантированный государством долг Украины составлял почти 2,5 трлн грн или $92,96 млрд, в том числе внешний долг – 1,473 трлн грн или $54,77 млрд (58,91% от общей суммы), а внутренний – 1,027 трлн грн или $38,19 млрд (41,09%).
"В течение июля 2021 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины уменьшилась в гривневом эквиваленте на 14,97 млрд грн, а в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на $0,44 млрд", – сообщили в Минфине.
В соответствии с государственным бюджетом Украины, предельный объем совокупного госдолга на 31 декабря 2020 года установлен на уровне 2,39 трлн грн.
По данным Минфина, в 2021 году Украина должна уплатить 585,13 млрд грн на обслуживание и выплату государственного долга, образовавшегося на 1 января 2021 года: 166,33 млрд грн – по внешним долгам и 418,8 млрд грн – по внутренним.
Кабмин прогнозирует сокращение госдолга Украины до менее 50% ВВП в течение 2022–2024 годов.