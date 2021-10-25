В Минфине Украины рассказали, на что пойдет транш €600 млн от ЕС

"Полученные средства будут направлены на финансирование бюджетных потребностей и уменьшение финансовой нагрузки на бюджет Украины", – говорится в сообщении.

В Минфине сообщили, что кредит предоставлен в виде долгосрочного займа под процентную ставку 0,250% со сроком погашения в апреле 2036 года.

Пресс-служба отметила, что с учетом полученных средств, общая сумма кредитной помощи ЕС, полученной Украиной в рамках реализации пяти программ макрофинансовой помощи в 2014–2021 годах, достигла €5,01 млрд.