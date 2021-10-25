В Минфине Украины рассказали, на что пойдет транш €600 млн от ЕС

"Полученные средства будут направлены на финансирование бюджетных потребностей и уменьшение финансовой нагрузки на бюджет Украины", – говорится в сообщении.
В Минфине сообщили, что кредит предоставлен в виде долгосрочного займа под процентную ставку 0,250% со сроком погашения в апреле 2036 года.
Пресс-служба отметила, что с учетом полученных средств, общая сумма кредитной помощи ЕС, полученной Украиной в рамках реализации пяти программ макрофинансовой помощи в 2014–2021 годах, достигла €5,01 млрд.
Европейская комиссия от имени Европейского союза 25 октября выплатила Украине €600 млн макрофинансовой помощи.
Первый транш в таком же размере был выделен в декабре 2020 года. Всего было запланировано €1,2 млрд финансовой помощи, "чтобы помочь справиться с экономическими последствиями пандемии коронавируса".