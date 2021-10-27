Минфин Украины разместил облигации госзайма на 17,2 млрд грн

На аукционе Минфин привлек в бюджет 17,2 млрд грн Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

Минфин разметил шесть выпусков ОВГЗ в гривне (на 6,8 млрд грн) и один в долларах (на $395 млн).

Доходность гривневых облигаций со сроком обращения от трех месяцев до шести лет составила от 9,5% до 13,10%.

Средняя ставка доходности долларовых ОВГЗ составила 3,7% (срок размещения – один год).