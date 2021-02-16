В госбюджет поступило 9,4 млрд грн от продажи гособлигаций – Минфин Украины

Министерство финансов Украины предложило инвесторам пять выпусков государственных ценных бумаг.

16 февраля состоялся седьмой аукцион, проведенный Минфином с начала 2021 года Фото: depositphotos.com

16 февраля на аукционах по продаже облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) Министерство финансов Украины предложило инвесторам пять выпусков государственных ценных бумаг в гривне со сроками обращения три месяца, один, полтора, два и три года. Об этом сообщила пресс-служба Минфина на своей странице в Facebook.

По итогам аукционов в государственный бюджет привлекли 9 млрд 492 млн грн.

"От размещения государственных ценных бумаг в национальной валюте в государственный бюджет привлечено 5,9 млрд грн. Средневзвешенная доходность трехмесячных ОВГЗ составила 9,07%, однолетних – 10,96%, полуторалетних – 11,30%, двухлетних – 11,84%, трехлетних – 12,05%", – отметили в сообщении.

В Минфине отметили, что от размещения номинированных в иностранной валюте ОВГЗ привлечено $42 млн и €70,5 млн.

Средневзвешенная ставка доходности по ОВГЗ в долларах США составила 3,89%, а в евро – 2,5%, сообщили в ведомстве.

Это уже седьмой аукцион, проведенный Минфином с начала года. На первом, который состоялся 5 января, в госбюджет было привлечено 8,7 млрд грн (.doc), на втором, 12 января, – 8,9 млрд грн (.doc), на третьем, 19 января, – 12,3 млрд грн, на четвертом, 26 января, – 7,5 млрд грн (.doc), пятом, 2 февраля, – 5,2 млрд грн, шестом, 9 февраля, – 13,1 млрд грн (.doc).