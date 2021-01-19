Минфин Украины привлек в бюджет 12,3 млрд грн от продажи облигаций

На аукционе Министерство финансов впервые с февраля 2020 года предложило инвесторам облигации с погашением в 2027 году.

Инвесторам предложили пять выпусков ОВГЗ в национальной валюте со сроком обращения три месяца, один, два, три года и шесть лет Фото: depositphotos.com

Министерство финансов Украины по итогам аукциона по облигациям внутреннего государственного займа привлекло в госбюджет 12,332 млрд грн. Об этом 19 января 2021 года сообщила пресс-служба ведомства на своей странице в Facebook.

Инвесторам предложили пять выпусков облигаций со сроком обращения в три месяца, один, два и три года, а также шесть лет.