ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Украина получила $600 млн от размещения еврооблигаций – Минфин

Деньги, привлеченные благодаря размещению еврооблигаций, будут направлены на финансирование государственного бюджета, сообщили в Министерстве финансов Украины.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Минфин завершил дополнительное размещение еврооблигаций
Минфин завершил дополнительное размещение еврооблигаций
Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

Украина завершила дополнительное размещение еврооблигаций на сумму $600 млн с погашением 15 марта 2033 года. Об этом 18 декабря сообщило Министерство финансов Украины.

"В результате завершения дополнительного размещения общая основная сумма еврооблигаций, номинированных в долларах США, с процентной ставкой 7,253% и погашением в 2033 году в обращении составляет $2,6 млрд. Инвесторская база всей транзакции преимущественно состоит из фондов, управляющих активами (85%), хедж-фондов (13%), пенсионных и страховых фондов (2%)", – отметили в ведомстве.

По данным Минфина, наибольший спрос к украинским еврооблигациям был со стороны инвесторов из США, Великобритании и стран континентальной Европы (их доли составили 52%, 37% и 10% соответственно).

Агентству "Интерфакс-Украина" в Министерстве финансов заявили, что на счета Государственной казначейской службы в общей сложности поступило $670,18 млн.

Привлеченные средства будут направлены на финансирование государственного бюджета.

12-летние еврооблигации с погашением в марте 2033 года на сумму $2 млрд и доходностью 7,253% Украина разместила в июле текущего года. Допразмещение еврооблигаций на $600 млн Украина провела 11 декабря.

Теги: Украина, Министерство финансов, доходы, еврооблигации, финансы, Минфин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"В душе я дерзкая пацанка". Полякова в новом образе украсила обложку украинского журнала
"В душе я дерзкая пацанка". Полякова в новом образе украсила обложку украинского журнала
Григорьев-Аполлонов переболел COVID-19 и бросил курить
Григорьев-Аполлонов переболел COVID-19 и бросил курить
"Это сделало мой день", "Смотрю на Элю и дурею". Свитолина насмешила подписчиков трюками на орбитреке. Видео
"Это сделало мой день", "Смотрю на Элю и дурею". Свитолина насмешила подписчиков трюками на орбитреке. Видео
  "Натусик". Могилевская презентовала совместный клип с украинскими тиктокерами. Видео
  "Натусик". Могилевская презентовала совместный клип с украинскими тиктокерами. Видео
"Готовится легче, чем выговаривается". Кулинарный эксперт Клопотенко рассказал, как приготовить нокерльн
"Готовится легче, чем выговаривается". Кулинарный эксперт Клопотенко рассказал, как приготовить нокерльн
Победители шоу "Танцы со звездами" Димопулос и Леонов выставили свой кубок на благотворительный аукцион
Победители шоу "Танцы со звездами" Димопулос и Леонов выставили свой кубок на благотворительный аукцион
  "Дышат о любви". Дан Балан презентовал дуэтную песню со своей экс-подопечной из "Голоса країни 10". Аудио
  "Дышат о любви". Дан Балан презентовал дуэтную песню со своей экс-подопечной из "Голоса країни 10". Аудио
Барских стал героем российского спецвыпуска Playboy. Фото
Барских стал героем российского спецвыпуска Playboy. Фото
Звезда фильма "Девушка с татуировкой дракона", актриса Рапас сыграет в кино Гамлета
Звезда фильма "Девушка с татуировкой дракона", актриса Рапас сыграет в кино Гамлета
Названа дата премьеры украинского мультфильма "Гулливер возвращается". Трейлер
Названа дата премьеры украинского мультфильма "Гулливер возвращается". Трейлер
  Michelle Andrade презентовала дерзкий танцевальный трек. Видео
  Michelle Andrade презентовала дерзкий танцевальный трек. Видео
"Бедная девочка". Фото лежащей на снегу голой Кроуфорд удивило поклонников
"Бедная девочка". Фото лежащей на снегу голой Кроуфорд удивило поклонников
"Подросток на фото", "Похудел", "20 лет, больше и не дашь". Галкин шокировал изменениями во внешности
"Подросток на фото", "Похудел", "20 лет, больше и не дашь". Галкин шокировал изменениями во внешности
  Loboda в новом клипе о неуловимом счастье сыграла невесту. Видео
  Loboda в новом клипе о неуловимом счастье сыграла невесту. Видео
  Экс-солистка Gorchitza певица Alloise выпустила клип своего нового проекта. Видео
  Экс-солистка Gorchitza певица Alloise выпустила клип своего нового проекта. Видео
Тодоренко с черными волосами позировала с живой змеей
Тодоренко с черными волосами позировала с живой змеей
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  "Если бы Миронов выжил, это был бы даун 100-процентный". Ширвиндт рассказал о диагнозе и смерти актера
"Если бы Миронов выжил, это был бы даун 100-процентный". Ширвиндт рассказал о диагнозе и смерти актера
"Смотрю, Константин что-то совсем постарел... А потом... О, это чужой дед". Брежнева шокировала фанов вальяжным снимком
"Смотрю, Константин что-то совсем постарел... А потом... О, это чужой дед". Брежнева шокировала фанов вальяжным снимком
"Нелепое фото", "Зачем такие жертвы?" В сети обсуждают снимок уставшей 70-летней Бабкиной
"Нелепое фото", "Зачем такие жертвы?" В сети обсуждают снимок уставшей 70-летней Бабкиной
"Успела долететь до того, как закрыли аэропорты". Орбакайте показала прогулку по пустым улицам Нью-Йорка во время снежной бури
"Успела долететь до того, как закрыли аэропорты". Орбакайте показала прогулку по пустым улицам Нью-Йорка во время снежной бури
"Вот это рот!", "Главное не ...бнуться совсем". Королева рассказала, что ей доставляет удовольствие
"Вот это рот!", "Главное не ...бнуться совсем". Королева рассказала, что ей доставляет удовольствие
"Раздвинутые ноги вызывают полный восторг". Джанабаева продемонстрировала еще более откровенную позу
"Раздвинутые ноги вызывают полный восторг". Джанабаева продемонстрировала еще более откровенную позу
  "Дышат о любви". Дан Балан презентовал дуэтную песню со своей экс-подопечной из "Голоса країни 10". Аудио
"Дышат о любви". Дан Балан презентовал дуэтную песню со своей экс-подопечной из "Голоса країни 10". Аудио
Путин прокомментировал скандал с мастурбацией Дзюбы
Путин прокомментировал скандал с мастурбацией Дзюбы
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS