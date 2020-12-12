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Украина разместила еврооблигации на $600 млн – Минфин

По словам министра финансов Украины Сергея Марченко, доходность по еврооблигациям, довыпущенным в декабре, стала самой низкой в истории Украины.

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Украина привлекла $600 млн под самый низкий процент в истории, сообщил Марченко
Украина привлекла $600 млн под самый низкий процент в истории, сообщил Марченко
Фото: mof.gov.ua

Украина разместила дополнительный выпуск еврооблигаций на $600 млн под 6,2%. Об этом 11 декабря сообщило Министерство финансов Украины.

"Украина сегодня провела прайсинг дополнительного выпуска еврооблигаций на $600 млн. Этот дополнительный выпуск увеличил общую сумму оборота еврооблигаций с процентной ставкой 7,253% и с погашением 15 марта 2033 года, общая непогашенная сумма которых составляла $2 млрд. Довыпуск произошел с доходностью 6,2% и ценой предложения при вторичном размещении 108,914%", – сообщила пресс-служба министерства.

Глава ведомства Сергей Марченко отметил, что доходность по этим еврооблигациям – "самая низкая в истории Украины".

Привлеченные средства будут направлены на финансирование бюджетных расходов.

Организаторами доразмещения стали Paribas и Goldman Sachs.

12-летние еврооблигации с погашением в марте 2033 года на сумму $2 млрд и доходностью 7,253% Украина разместила в июле текущего года.

Теги: Украина, бюджет, Министерство финансов, доходы, еврооблигации, финансы, Сергей Марченко, Минфин
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