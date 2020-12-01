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Минфин Украины продал гособлигаций на 2,7 млрд грн

На аукционе Министерство финансов продало облигаций внутреннего государственного займа на сумму, в шесть раз меньшую, чем на прошлой неделе. Наибольший спрос был на трехмесячные ОВГЗ, от размещения которых в бюджет привлекли 1,96 млрд грн.

Инвесторам предложили три выпуска ОВГЗ в национальной валюте со сроком обращения три месяца, один и три года
Инвесторам предложили три выпуска ОВГЗ в национальной валюте со сроком обращения три месяца, один и три года
Фото: depositphotos.com

Министерство финансов Украины на аукционах по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 1 декабря привлекло в государственный бюджет 2,664 млрд грн. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Инвесторам предложили три выпуска ОВГЗ в национальной валюте со сроком обращения три месяца, один и три года.

В Минфине сообщили, что наибольший спрос был на трехмесячные ОВГЗ, от размещения которых в бюджет привлекли 1,96 млрд грн. Средневзвешенная ставка доходности по ним составила 9,89%.

"От размещения гривневых однолетних бумаг в государственный бюджет привлекли 532 млн грн, а трехлетних – 172 млн грн. По однолетним ставка составила 10,93%, в то время как по трехлетним – 11,62%", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/minfin.gov.ua/posts/3465097966892239

Таким образом, Министерство финансов продало ОВГЗ на сумму, в шесть раз меньшую, чем на прошлой неделе: 24 ноября ведомство привлекло в госбюджет 16,76 млрд грн.

"НВ Бизнес" обратило внимание, что на аукционе ставки по трехмесячным ОВГЗ выросли почти на четверть (до 9,89%). По такой же ставке неделю назад размещались четырехмесячные ОВГЗ, а трехмесячные последний раз размещались месяц назад под 7,3–7,5%.

Главный экономист инвестиционной компании Dragon Capital Елена Белан сказала изданию, что в декабре правительству необходимо будет привлечь около $3 млрд, чтобы профинансировать дефицит бюджета, не урезав критические расходы.

"Средства от МВФ и других международных финансовых организаций, скорее всего, поступят уже в следующем году, но приезд миссии МВФ создаст благоприятный фон для выхода на рынок еврооблигаций, где можно будет занять $1−1,5 млрд. Остальную сумму правительство сможет привлечь на внутреннем рынке, через продажу валютных и гривневых ОВГЗ, хотя для этого потребуется дальнейшее повышение ставок", – отметила эксперт. 

Министр финансов Сергей Марченко подтверждал, что в бюджете Украины до конца года не хватает $3 млрд, и называл ситуацию непростой. 

"Я не сижу в розовых очках и не вешаю, как говорится, лапшу, не хочу вас обманывать. Не все у нас так просто. Есть задержки, сложности. И мы думаем, как закрыть этот месяц, как финансировать следующий. Ситуация абсолютно непростая", – заявил он в конце ноября.

Теги: Украина, гривна, бюджет, Министерство финансов, доходы, Елена Белан, облигации, финансы, Dragon Capital, Сергей Марченко, ОВГЗ, Минфин
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