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ПРОИСШЕСТВИЯ

Из Украины пытались вывезти старинные картины, медали и барометр – ГПСУ

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Все вещи изъяли и отправили на экспертизу
Все вещи изъяли и отправили на экспертизу
Фото: dpsu.gov.ua

Старинные картины, книги, банкноты, барометр и другие ценные вещи обнаружили пограничники в паромном пункте пропуска "Орловка" Одесской области. Об этом 14 ноября сообщил пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

Предметы, которые могут иметь культурную и историческую ценность, нашли пограничники Измаильского отряда совместно с представителями таможни во время осмотра микроавтобуса Mercedes, за рулем которого из Украины выезжал 59-летний гражданин страны.

Фото: dpsu.gov.ua
Фото: dpsu.gov.ua

"Среди обнаруженного – барометр с надписью "анероидный барометръ", три картины с признаками старины и неразборчивой подписью автора, семь денежных банкнот разных номиналов 1898–1919 годов, шесть книг писателей Николая Некрасова (1899 года), Николая Гоголя (1902-го и 1935 года), Александра Островского (1933 года), Антона Чехова (1933 года) и Александра Пушкина (1937 года), а также пять медалей и орден с удостоверениями", – перечислили пограничники.

Фото: dpsu.gov.ua
Фото: dpsu.gov.ua

Пограничники направили сообщение в управление Службы безопасности Украины в Одесской области по признакам преступления, предусмотренного ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины.

Сотрудники таможни составили протокол по ст. 472 Таможенного кодекса Украины. Все вещи изъяты и отправлены на экспертизу.

Теги: Украина, Одесса, Госпогранслужба, таможня, пограничники, контрабанда, книги, ГПСУ, экспертиза, Орловка, банкноты, медали, Mercedes, орден, картины
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