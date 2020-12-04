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Пограничники не пустили в Украину иностранцев, у одного из которых была георгиевская лента

Гражданин Германии и гражданка РФ не смогли подтвердить пограничникам цель своего визита в Украину, сообщили в Госпогранслужбе Украины.

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Иностранцев отправят обратно в Берлин
Иностранцев отправят обратно в Берлин
Фото: Державна прикордонна служба України / Facebook

Госпогранслужба Украины не пропустила в страну двух иностранцев, прибывших в аэропорт Борисполь. Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ 4 декабря.

Гражданин Германии 1994 года рождения и гражданка РФ 1998 года рождения прибыли рейсом из Берлина.

"Иностранцы не смогли подтвердить пограничникам цель своего визита. Кроме того, у гражданина Германии на рюкзаке была повязана георгиевская лента, ношение и другое публичное использование которой запрещено украинским законодательством. Путешественник сообщил, что ленту ему подарил друг-россиянин", – говорится в сообщении.

Иностранцев отправят назад обратным рейсом.

С 2017 года в Украине установлена административная ответственность за изготовление или ношение георгиевской ленты.

Теги: Украина, Борисполь, Госпогранслужба, пограничники, георгиевская лента, ГПСУ
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