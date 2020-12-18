В Одессе сотрудники таможни выявили незадекларированные мобильные аксессуары на сумму более 10 млн грн

Сотрудники Одесской таможни вместе с управлением собственной безопасности Государственной таможенной службы выявили незадекларированные мобильные аксессуары на сумму более 10 млн грн, сообщает ГТС в Facebook 18 декабря.
Контейнер прибыл из Китая для киевского предприятия, сообщил агентству "РБК-Украина" заместитель начальника Одесской таможни Гостаможслужбы Денис Пудрик.
"По предварительной оценке, их рыночная стоимость достигает 10 млн грн. Сейчас осуществляется фиксация таможенного правонарушения", – сказал он.
Агентство отмечает, что в ноябре стоимость изъятых на Одесской таможне предметов таможенных правонарушений выросла вдвое, она составила в сумме более 60 млн грн.