В Одессе сотрудники таможни выявили незадекларированные мобильные аксессуары на сумму более 10 млн грн

В ноябре стоимость изъятых на Одесской таможне предметов таможенных правонарушений выросла вдвое, она составила в сумме более 60 млн грн.



Контейнер прибыл из Китая для киевского предприятия

Фото: Державна митна служба України / Facebook

Сотрудники Одесской таможни вместе с управлением собственной безопасности Государственной таможенной службы выявили незадекларированные мобильные аксессуары на сумму более 10 млн грн, сообщает ГТС в Facebook 18 декабря. Контейнер прибыл из Китая для киевского предприятия, сообщил агентству "РБК-Украина" заместитель начальника Одесской таможни Гостаможслужбы Денис Пудрик. "По предварительной оценке, их рыночная стоимость достигает 10 млн грн. Сейчас осуществляется фиксация таможенного правонарушения", – сказал он. Агентство отмечает, что в ноябре стоимость изъятых на Одесской таможне предметов таможенных правонарушений выросла вдвое, она составила в сумме более 60 млн грн. https://www.facebook.com/UkraineCustoms/posts/214034266998339