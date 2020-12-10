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Глава Гостаможни Рябикин: Мы не сделаем таможню идеальной ни за месяц, ни за год, ни даже за три года

По словам главы Государственной таможенной службы Украины Павла Рябикина, каждый сотрудник таможни должен осознавать неотвратимость наказания за коррупционные действия.

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Рябикин: На таможне, помимо государства, во всем мире кто-то зарабатывает
Рябикин: На таможне, помимо государства, во всем мире кто-то зарабатывает
Фото: Павло Рябікін / Facebook

Глава Государственной таможенной службы Украины Павел Рябикин в интервью изданию LB.ua заявил, что украинскую таможню даже за три года невозможно сделать идеальной.

"На таможне, помимо государства, во всем мире кто-то зарабатывает. К сожалению, это факт. Мы должны понимать, что ни в течение месяца, ни в течение года или даже трех лет мы не сделаем таможню идеальной. Но объявляя некие принципы и правила работы, мы должны последовательно сформулировать политику и реализовывать полное неприятие любых контрабандных операций, полное неприятие коррупции", – подчеркнул Рябикин.

Он отметил, что каждый сотрудник таможни должен осознавать неотвратимость наказания за коррупционные действия.

"Человек должен знать: если он берет деньги, рано или поздно будет наказан. Да, мы не поймаем его сегодня, может, и через год или даже три года, но когда-то поймаем. Как юрист могу подтвердить: принцип неотвратимости наказания является базовым. Здесь должна быть последовательность, и это должно быть донесено каждому сотруднику", – сказал Рябикин.

18 ноября Кабинет Министров Украины назначил генерального директора Международного аэропорта Борисполь Павла Рябикина главой Государственной таможенной службы Украины.

В марте 2017 года Рябикин стал генеральным директором государственного предприятия "Международный аэропорт Борисполь (Киев)", в 2005–2006 годах он занимал должность заместителя министра транспорта и связи Украины. Рябикин также был народным депутатом третьего созыва, работал в Киевской горгосадминистрации, занимаясь вопросами инфраструктуры и транспортного строительства.

Постоянного главы у таможенной службы не было с марта этого года, когда уволили Максима Нефьодова.

Теги: Украина, коррупция, таможня, контрабанда, Павел Рябикин, Государственная таможенная служба Украины
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