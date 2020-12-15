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С начала года пограничники задержали восемь дельтапланов, которые использовали для перевозки контрабанды – глава Госпогранслужбы Украины

По словам главы Госпогранслужбы Украины Сергея Дейнеко, контрабандисты сейчас используют многие методы, которые применяли в начале XX века.

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В ГПСУ рассказали об использовании контрабандистами дельтапланов
В ГПСУ рассказали об использовании контрабандистами дельтапланов
Фото: dpsu.gov.ua (архив)

С начала 2020 года Госпогранслужба Украины задержала восемь дельтапланов, с помощью которых пытались переправить через границу контрабанду. Об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина", фрагменты которого были опубликованы 15 декабря, рассказал глава ГПСУ Сергей Дейнеко.

"На днях мы задержали в Черновицкой области четыре дельтаплана, которые не давали нам жизни в течение последних полутора месяцев. В этом году мы уже задержали два самолета, и, вместе с этими четырьмя, восемь дельтапланов... Люди рискуют жизнью, чтобы перебросить несколько коробов сигарет и заработать деньги. Ситуация очень вопиющая. А сколько было случаев, когда они разбивались!" – сказал он.

По словам Дайнеко, пограничники фиксировали случаи, когда злоумышленники использовали накладные копыта, чтобы переправить контрабанду.

"Когда читаешь историческую литературу, видишь, что все методы контрабанды, которые были в начале XX века, существуют и сейчас. Меняются предметы контрабанды, формы. В этом году были даже случаи, когда нарушители использовали накладные копыта, маскировались под коров. Помню, как в 2005 году, в январе, при том, что высота снега была где-то 40 см, граждане одной из стран посыпали отпечатки перцем, чтобы собаки не взяли след. Такое тоже бывает. Мы в своей деятельности сталкиваемся и с такими забавными ситуациями", – сказал он.

Теги: граница, контрабанда, Сергей Дейнеко
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