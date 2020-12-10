Иностранец пытался ввезти в Украину лекарств на 800 тыс. грн – Госпогранслужба

В аэропорту Борисполь предотвратили попытку перемещения контрабандной партии лекарств. Об этом сообщили в Государственной погранслужбе Украины.

9 декабря в аэропорт Борисполь из Стамбула прилетел гражданин Турции 1998 года рождения, у которого в чемодане обнаружили 240 упаковок медицинских препаратов. Об этом сообщил пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

По информации ГПСУ, для пересечения границы иностранец выбрал "зеленый коридор", чем засвидетельствовал, что не имеет ограниченных к перемещению товаров. Во время прохождения контроля второй линии он не сообщил о перемещении лекарств.

"Пограничники владели информацией от оперативно-разыскного отдела контрольно-пропускного пункта "Киев" по перемещению этим гражданином партии медикаментов", – сказано в сообщении.

Предварительно стоимость изъятых у гражданина Турции препаратов оценили в 800 тыс. грн.

Среди препаратов, которые пытались незаконно ввезти в Украину, противовирусные, лекарства для лечения артрита и онкологических заболеваний.