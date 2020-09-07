В аэропорту Борисполь у мужчины нашли 22 кг серебра

По предварительной оценке, стоимость украшений, выявленных у прилетевшего из Турции мужчины, составляет около 650 тыс. грн, сообщает Госпогранслужба Украины.

По прибытии в Украину мужчина, перевозивший украшения, выбрал в аэропорту "зеленый коридор" Фото: dpsu.gov.ua

В пункте пропуска аэропорта Борисполь у мужчины выявили 22 кг серебра в ручной клади. Об этом 7 сентября сообщает Госпогранслужба Украины.

Разоблачить правонарушителя, который направлялся в Украину из Турции, удалось благодаря предварительно полученной информации сотрудников главного оперативно-розыскного отдела отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев".

"Наш соотечественник по прибытии в Украину выбрал "зеленый коридор", чем засвидетельствовал, что не имеет предметов, обязательных к декларированию или ограниченных к перемещению через границу", – говорится в сообщении.

По предварительной оценке, стоимость выявленных украшений из серебра составляет около 650 тыс. грн.

В отношении нарушителя составлен протокол по ст. 471 Таможенного кодекса (нарушение порядка прохождения таможенного контроля в зонах (коридорах) упрощенного таможенного контроля).