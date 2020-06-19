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Три года в ливийской тюрьме. В Борисполе приземлился спецрейс с украинскими моряками

14 украинских моряков были арестованы в апреле 2017 года, экипаж танкера Ruta обвинили в незаконной перевозке нефти. Сегодня украинцы вернулись домой.

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14 украинских моряков вернулись к своим семьям
14 украинских моряков вернулись к своим семьям
Фото: president.gov.ua

Специальный рейс с 14 моряками танкера Ruta, которые более трех лет провели в тюрьме в Ливии, приземлился в аэропорту Борисполь. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил моряков с возвращением, об этом сообщил сайт президента 19 июня.

"Это наша задача – возвращать украинских граждан. Я очень рад, что почти через три с половиной года 14 членов экипажа танкера Ruta, которые были за решеткой в Ливии, вернулись домой. Я рад за них, за их семьи", – отметил Зеленский.

Глава государства поблагодарил за успешную работу Министерство иностранных дел и Службу безопасности Украины, а также всех, кто помогал освободить украинских граждан.

В апреле 2017 года военно-морские силы Ливии с применением оружия захватили два судна, одно из них – танкер Ruta – было под украинским флагом. Ливийские власти арестовали экипаж в составе 14 украинцев по обвинению в незаконной перевозке нефти. Танкер принадлежит государству Украина и находится на балансе Одесского порта.

По данным фонда, следствие закончилось через восемь месяцев после ареста. Все 14 человек экипажа находились в тесной камере, спать приходилось по очереди. Двое моряков в тюрьме заболели гепатитом.

29 апреля апелляционный суд города Триполи принял решение об изменении меры пресечения для членов экипажа. Несколько дней назад после уплаты залога они были перевезены в город Мисурата.

Теги: Украина, Ливия, Владимир Зеленский, президент, моряки, Триполи, танкер Ruta, экипаж
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