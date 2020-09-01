В аэропорту Борисполь пассажирка через аварийный выход вылезла на крыло самолета

Пассажирка, нарушившая правила авиационной безопасности и поведения на борту самолета в аэропорту Борисполь, была внесена в "черный список" МАУ, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Женщина летела с отдыха вместе с мужем и детьми Фото: Fly UIA / Facebook

В аэропорту Борисполь 31 августа пассажирка через аварийный выход вылезла на крыло самолета. Об этом сообщает пресс-служба "Международных авиалиний Украины".

По данным МАУ, нарушителем оказалась пассажирка рейса PS6212 сообщением Анталия – Киев, которая после остановки самолета у терминала D самостоятельно несанкционированно открыла аварийный выход. Женщина летела с отдыха вместе с мужем и детьми.

Командир самолета, в соответствии с инструкцией, сразу вызвал представителей подразделений авиационной безопасности, пограничной службы, полиции и медпункта аэропорта Борисполь.

Как отметили в МАУ, представители полиции и врачи пытались уточнить причины такого поступка, однако адекватного ответа от пассажирки не получили. При этом установлено, что она не находилась под влиянием алкогольных либо наркотических веществ.

По факту нарушения правил авиационной безопасности и поведения на борту пассажирка была внесена в "черный список" МАУ. В дальнейшем авиакомпания будет отказывать ей в перелетах по всем маршрутам.