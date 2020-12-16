Глава Гостаможенной службы отреагировал на сообщения о его отставке

Издание LB.ua сообщило, что глава Государственной таможенной службы Украины Павел Рябикин написал заявление об уходе с должности по собственному желанию. Рябикин после этого заявил о существовании людей, которые хотят, чтобы он уволился.

Глава Государственной таможенной службы Украины Павел Рябикин в Facebook опроверг сообщения о его отставке.

"Видимо, кому-то очень хочется, чтобы я побыстрее ушел... но придется потерпеть", – написал он, не приводя других деталей.

Сегодня издание LB.ua, ссылаясь на данные источников, знакомых с ситуацией, сообщило, что он написал заявление об увольнении по собственному желанию. О причинах собеседники журналистов не говорили.

Рябикину 55 лет. Он был депутатом Верховной Рады III, IV и VII созывов, работал в Киевской горгосадминистрации, до этого занимал должность заместителя министра транспорта и связи Украины. С марта 2017 года Рябикин был генеральным директором государственного предприятия "Международный аэропорт Борисполь (Киев)".

В октябре 2020-го он выиграл конкурс на должность главы Гостаможенной службы и был назначен на этот пост 18 ноября.

Постоянного главы у таможенной службы не было с апреля, когда был уволен Максим Нефьодов (он возглавлял ГТСУ с июля 2019 года и был первым главой новосозданного ведомства). 20 мая стало известно, что в Окружной административный суд Киева подан иск с требованием восстановить Нефьодова в должности руководителя Государственной таможенной службы Украины.

В апреле исполняющим обязанности главы Гостаможенной службы назначили Игоря Муратова, но уже в августе его место занял Андрей Павловский. Министр финансов Сергей Марченко объяснил смену главы ведомства тем, что при Муратове участились случаи проволочек с выполнением поручений Министерства финансов по реформированию таможни.

22 октября Павловский ушел с должности и.о. главы ведомства, а его место занял замглавы Гостаможслужбы по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Евгений Ентис.