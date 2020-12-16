Глава Гостаможенной службы Украины решил уволиться через месяц после назначения – СМИ

Бывшего генерального директора аэропорта Борисполь Павла Рябикина назначили на должность главы Гостаможенной службы Украины 18 ноября, он стал пятым руководителем ведомства за последние полтора года. Почему чиновник решил уволиться, из сообщения LB.ua неясно.

Рябикин, по данным СМИ, написал заявление об уходе по собственному желанию Фото: Павло Рябікін / Facebook

Глава Гостаможенной службы Павел Рябикин написал заявление об уходе с должности, сообщило 16 декабря издание LB.ua, ссылаясь на данные источников, знакомых с ситуацией.

Рябикин выиграл конкурс на должность главы ведомства в октябре и был назначен на этот пост 18 ноября.

Менее чем через месяц он написал заявление об уходе по собственному желанию, рассказали собеседники LB.ua. О причинах вероятной отставки не сообщают.

Рябикину 55 лет. Он был депутатом Верховной Рады III, IV и VII созывов, работал в Киевской горгосадминистрации, до этого занимал должность заместителя министра транспорта и связи Украины. С марта 2017 года Рябикин был генеральным директором государственного предприятия "Международный аэропорт Борисполь (Киев)".

Постоянного главы у таможенной службы не было с апреля, когда был уволен Максим Нефьодов (он возглавлял ГТСУ с июля 2019 года и был первым главой новосозданного ведомства). 20 мая стало известно, что в Окружной административный суд Киева подан иск с требованием восстановить Нефьодова в должности руководителя Государственной таможенной службы Украины.

В апреле исполняющим обязанности главы Гостаможенной службы назначили Игоря Муратова, но уже в августе его место занял Андрей Павловский. Министр финансов Сергей Марченко объяснил смену главы ведомства тем, что при Муратове участились случаи проволочек с выполнением поручений Министерства финансов по реформированию таможни.

22 октября Павловский ушел с должности и.о. главы ведомства, а его место занял замглавы Гостаможслужбы по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Евгений Ентис.