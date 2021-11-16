В Днепропетровской области ликвидировали канал вывоза из Украины оборудования для военной авиации – СБУ

В ходе обысков правоохранители изъяли более 200 единиц товаров к авиационной технике Фото: ssu.gov.ua

Сотрудники спецслужбы установили, что двое жителей Днепропетровской области организовали схему приобретения на территории Украины авиационных агрегатов и комплектующих к военной технике с последующим их незаконным вывозом в страны ближнего зарубежья для нужд военно-промышленных предприятий и военных объектов этих стран.

Как уточнили в СБУ, фигуранты планировали вывезти из Украины авиационные насосы и контакторы. Выявленные товары военного назначения были изъяты на одном из таможенных постов Киевской таможни.

В ходе обысков правоохранители также изъяли более 200 единиц товаров к авиационной технике "сомнительного происхождения" (стартер-генераторы, плунжерные насосы, клапаны, специальные фильтры и другое пилотажно-навигационное электронное оборудование для чувствительных узлов военных самолетов), сопроводительные документы к ним, печати и штампы, бланки-паспорта на продукцию, материалы переписки фигурантов с иностранными заказчиками, электронно-вычислительную технику и средства связи.

Следователи открыли уголовное производство по ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание – до пяти лет лишения свободы.