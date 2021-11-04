СБУ заблокировала в Сумской области масштабную схему хищения средств на поставках оборудования оборонному авиационному предприятию

По данным досудебного следствия, коммерческие структуры заключили контракты с государственным оборонным предприятием "Авиакон" на поставку военного оборудования.

Оперативники СБУ задокументировали, что руководство частных структур, занимающихся торговлей бытовыми электроприборами, наладило схему поставки стратегическому госпредприятию бывшего в употреблении некачественного оборудования вместо новой высокоточной военной продукции, пытаясь незаконно присвоить 2,5 млн грн. Чтобы избежать разоблачения, фигуранты подделывали технические паспорта на оборудование и другие документы.

Некачественное оборудование должно было использоваться при ремонте вертолетов для нужд Министерства обороны Украины, а также иностранных заказчиков.

"Контрразведка СБУ проверяет информацию о поставках дельцами по подобным схемам некачественной продукции военного назначения на около 15 млн грн другим предприятиям оборонного комплекса Украины", – говорится в сообщении.

Во время обысков у подозреваемых правоохранители изъяли техническую документацию "с признаками подделки", некачественное военное оборудование и другие подтверждения противоправной деятельности.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 191 и ч. 1 ст. 358 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, а также подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание – восемь лет лишения свободы.