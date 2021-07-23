СБУ заблокировала незаконный вывоз из Украины оборудования для военных вертолетов

Правоохранители в ходе обысков изъяли товары двойного использования почти на 0,5 млн грн Фото: ssu.gov.ua

По предварительным данным, схему организовал местный житель. Он наладил личные связи в воинских частях и на оборонных предприятиях страны, которые стали для него "базой снабжения".

"Чтобы скрыть сведения о происхождении и использовании оборудования, делец вносил недостоверные данные в сопроводительную документацию. "Товар" предназначался для вывоза в страны постсоветского пространства и азиатского региона. Потенциальных заказчиков злоумышленник искал в интернете", – говорится в сообщении.

В ходе обысков по местам проживания правонарушителя изъяты товары двойного использования почти на 0,5 млн грн, а также печати, штампы, поддельная документация и компьютерная техника с доказательствами противоправной деятельности.

Организатору схемы сообщили о подозрении.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание – три года лишения свободы.