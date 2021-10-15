Борьба с контрабандой на таможне принесла в бюджет Украины почти 50 млрд грн – Данилов

"Мы бы хотели, чтобы было больше, но на сегодня пока так. Вопрос на контроле у президента [Украины Владимира Зеленского]. На следующей неделе будут встречи с руководителем таможни [Павлом Рябикиным], министром финансов [Сергеем Марченко], главой СБУ [Иваном Бакановым], представителями аппарата СНБО и обговорим усиление кадрового потенциала работы нашей таможни", – отметил он.

Данилов предположил, что по итогам встречи некоторые таможенники лишатся должностей. По его словам, Зеленский настаивает, чтобы на законодательном уровне за контрабанду отправлять в тюрьму.

"Сейчас очень либеральное законодательство – и люди этим пользуются. [...] Более того, президент говорит, что 20 лет надо за это давать", – заключил секретарь СНБО.