Пограничники Молдовы и Украины задержали контрабандистов, перевозивших сигареты самолетом

Пограничники Молдовы и Украины задержали самолет в ночь на 14 сентября Фото: dpsu.gov.ua

Отмечается, что контрабандисты нарушали воздушное пространство Украины, Молдовы и Румынии.

Пограничники Молдовы и Украины задержали самолет в ночь на 14 сентября.

"В 10 км от населенного пункта Сокиряны Новоднестровского района (Украина), на окраине населенного пункта Грозница Бричанского района (Молдова) пограничники обнаружили самолет Ан-2 украинский регистрации, бортовой номер которого был закрашен, автомобиль молдавской регистрации и трех человек", – говорится в сообщении.

Фото: dpsu.gov.ua

По информации ГПСУ, двое задержанных – граждане Украины, один – из Беларуси.

ВИДЕО

Видео: Державна прикордонна служба України / YouTube

В то же время пограничники Молдовы подчеркнули в Facebook, что все трое задержанных являются гражданами Украины.