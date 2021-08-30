На границе с Беларусью остановили грузовик с контрабандной партией сигарет на 2,4 млн грн – ГПСУ

Грузовик с белорусскими номерами въехал в Украину.

"Во время мероприятий по проверке в прицепе автомобиля среди груза досок обнаружили скрытые табачные изделия белорусского производства", – отметили в релизе.

30 августа пограничники сообщили, что завершили подсчет контрабанды. В партии было 98,5 тыс. пачек сигарет. Их стоимость оценили в 2,4 млн грн.

На гражданина Беларуси составили протокол о нарушении Таможенного кодекса Украины по ст. 483. Ее санкция предусматривает наложение штрафа в размере 100% стоимости товара.

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