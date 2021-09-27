В МИД Украины подтвердили арест одного украинца в Нидерландах. Его подозревают в перевозке мигрантов по морю

Королевская военная полиция 25 сентября заявляла об аресте двух украинцев по подозрению в причастности к контрабанде.
"17 сентября береговая охрана Нидерландов задержала гражданина Украины по подозрению в перевозке по морю нелегальных мигрантов. Суд избрал украинцу меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца. Пограничная полиция Нидерландов начала досудебное расследование", – отметил спикер МИД.
Посольство Украины в Нидерландах взаимодействует с местными правоохранителями для выяснения всех обстоятельств дела, добавил он.
На парусном судне, которое следовало в Великобританию, находились 11 граждан Албании. Их спрятали в трюме.
Один из представителей правоохранительных органов Нидерландов в комментарии телеканалу NOS сказал, что контрабандисты все чаще используют парусные суда. Несколько их уже перехвачено возле побережья Нидерландов.