В МИД Украины подтвердили арест одного украинца в Нидерландах. Его подозревают в перевозке мигрантов по морю

Военная полиция Нидерландов заявляла об аресте двух украинцев Фото: ЕРА

Королевская военная полиция 25 сентября заявляла об аресте двух украинцев по подозрению в причастности к контрабанде.

"17 сентября береговая охрана Нидерландов задержала гражданина Украины по подозрению в перевозке по морю нелегальных мигрантов. Суд избрал украинцу меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца. Пограничная полиция Нидерландов начала досудебное расследование", – отметил спикер МИД.

Посольство Украины в Нидерландах взаимодействует с местными правоохранителями для выяснения всех обстоятельств дела, добавил он.