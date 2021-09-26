Полиция Нидерландов задержала двух украинцев по подозрению в причастности к нелегальной миграции

На судне, которое следовало в Великобританию, находились 11 граждан Албании.
Двух украинцев, из которых состоял экипаж, арестовали по подозрению в причастности к контрабанде.
Полиция ведет расследование.
Телеканал NOS уточняет, что албанцы были спрятаны в трюме судна, когда его проверяли, и это стало поводом для подозрений в нелегальной деятельности.
Представитель правоохранительных органов Нидерландов отметил, что контрабандисты все чаще используют парусные суда. Несколько из них уже перехвачены возле побережья Нидерландов.