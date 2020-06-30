В Польше задержали украинца. Его разыскивал Интерпол в 190 странах

Задержанного в Польше украинца подозревают в убийствах и хищении имущества в Украине.

Мужчину задержали и передали полиции, он ждет решения суда по экстрадиции Фото: depositphotos.com

В пешеходном пункте пропуска в Медыке польские пограничники задержали гражданина Украины, разыскиваемого в 190 странах мира по так называемой красной карточке Интерпола за убийства. Об этом 29 июня сообщает Polskie Radio.

По словам пресс-секретаря Бескидского отдела пограничной службы Польши майора Эльжбеты Пикор, "красная карточка" означает высокий уровень международного розыска и является информацией для органов всех стран, что разыскиваемый – опасный преступник, которого надо арестовать и экстрадировать.

Во время паспортного контроля польские пограничники обнаружили, что данные украинца есть в базе розыска Интерпола. Выяснилось, что 50-летнего мужчину подозревают в убийствах и хищении имущества в Украине.

Мужчину задержали и передали полиции. Далее по решению суда его должны экстрадировать.