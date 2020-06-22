В Грузии задержали трех граждан Украины, их обвиняют в торговле наркотиками

Задержанные в Тбилиси граждане Украины реализовывали наркотические вещества через специальные тайники, сообщает пресс-служба МВД Грузии.

Как сообщают грузинские правоохранители, в ходе досмотра подозреваемых были изъяты таблетки Subutex, содержащие "Бупренорфин" и другие наркотические вещества Фото: depositphotos.com

В Грузии по обвинению в торговле наркотиками в особо крупных размерах задержаны трое граждан Украины. Об этом 22 июня сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Грузии.

Отмечается, что двое задержанных – 1990 года рождения, еще один – 2000-го.

По данным следствия, подозреваемые реализовывали наркотики через интернет – предварительно спрятав товар в специальных тайниках, они дистанционно сообщали покупателям адреса "закладок".

Как сообщают грузинские правоохранители, в ходе досмотра подозреваемых были изъяты 25 таблеток Subutex, содержащие "Бупренорфин" и другие наркотические вещества. Помимо этого, в результате обысков, проведенных по местам постоянного и временного проживания задержанных, полиция изъяла еще 688 таблеток Subutex.

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