Клуб читателей
Бульвар Шоубиз
23 мая, 2020
 
Новости

"Это было ужасно". Харчишин рассказал о проблемах с алкоголем и употреблении наркотиков

Лидер украинской рок-группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин признался, что напивался до беспамятства.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Харчишин об алкоголизме: Порой мы даже не помнили, что делаем, когда выходили на сцену, потом завершали концерт и иногда не помнили, что концерт состоялся
Харчишин об алкоголизме:  Порой мы даже не помнили, что делаем, когда выходили на сцену, потом завершали концерт и иногда не помнили, что концерт состоялся
Фото: Друга Ріка - Druga Rika / Facebook

Лидер украинской рок-группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин во время игры "Правда или действие" на YouTube-канале Оли Поляковой признался в употреблении наркотиков и проблемах с алкоголем.

"Я не пробовал ни разу инъекционных наркотиков. ЛСД нет, грибы нет, MDMA однажды, когда-то очень давно. Я помню, это было ужасно, мы летели с какого-то концерта, это было очень смешно, страшно, потому что у меня были глаза по семь копеек. К тому же я хотел спать, усталость. Марихуана да, но меня от нее тошнит", – рассказал Харчишин.

Музыкант отметил, что чрезмерно увлекался алкоголем: мог выпить столько, что после концерта не помнил, состоялся ли он.

"Пожалуй, единственный наркотик, к которому я привык, и это было проблемой для меня. Потому что в те юные годы, когда мы начинали играть, порой мы даже не помнили, что мы делаем, когда выходили на сцену, потом завершали концерт и иногда не помнили, что концерт состоялся", – подчеркнул он.

ВИДЕО
Видео: Оля Полякова / YouTube

Валерий Харчишин родился 26 мая 1974 года в Любаре Житомирской области. Он является одним из основателей группы "Друга Ріка". История группы началась в 1995 году, ее Харчишин создал вместе с Виктором Скуратовским и Александром Барановским. Изначально коллектив назывался Second River. В 1996 году музыканты поменяли название на "Друга Ріка".

Теги: марихуана, наркотики, алкоголь, Друга ріка, алкоголизм, Оля Полякова, музыкант, Валерий Харчишин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
﻿Микс гриппа и коронавирус зимой, туризм с риском, рост самоубийств и алкоголизма – израильские медики рассказали о последствиях пандемии
﻿Микс гриппа и коронавирус зимой, туризм с риском, рост самоубийств и алкоголизма – израильские медики рассказали о последствиях пандемии
Елена ПОСКАННАЯ
Илларионов: Не хватит места перечислить малую толику того, что сделал Гордон по раскрытию агентуры КГБ/ФСБ в Украине
Илларионов: Не хватит места перечислить малую толику того, что сделал Гордон по раскрытию агентуры КГБ/ФСБ в Украине
Андрей ИЛЛАРИОНОВ
  Коржаков: Я не сомневаюсь, что Янукович был агентом КГБ
  Коржаков: Я не сомневаюсь, что Янукович был агентом КГБ
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS