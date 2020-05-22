"Это было ужасно". Харчишин рассказал о проблемах с алкоголем и употреблении наркотиков

Лидер украинской рок-группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин признался, что напивался до беспамятства.

Харчишин об алкоголизме: Порой мы даже не помнили, что делаем, когда выходили на сцену, потом завершали концерт и иногда не помнили, что концерт состоялся Фото: Друга Ріка - Druga Rika / Facebook

Лидер украинской рок-группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин во время игры "Правда или действие" на YouTube-канале Оли Поляковой признался в употреблении наркотиков и проблемах с алкоголем.

"Я не пробовал ни разу инъекционных наркотиков. ЛСД нет, грибы нет, MDMA однажды, когда-то очень давно. Я помню, это было ужасно, мы летели с какого-то концерта, это было очень смешно, страшно, потому что у меня были глаза по семь копеек. К тому же я хотел спать, усталость. Марихуана да, но меня от нее тошнит", – рассказал Харчишин.

Музыкант отметил, что чрезмерно увлекался алкоголем: мог выпить столько, что после концерта не помнил, состоялся ли он.

"Пожалуй, единственный наркотик, к которому я привык, и это было проблемой для меня. Потому что в те юные годы, когда мы начинали играть, порой мы даже не помнили, что мы делаем, когда выходили на сцену, потом завершали концерт и иногда не помнили, что концерт состоялся", – подчеркнул он.

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Видео: Оля Полякова / YouTube

Валерий Харчишин родился 26 мая 1974 года в Любаре Житомирской области. Он является одним из основателей группы "Друга Ріка". История группы началась в 1995 году, ее Харчишин создал вместе с Виктором Скуратовским и Александром Барановским. Изначально коллектив назывался Second River. В 1996 году музыканты поменяли название на "Друга Ріка".