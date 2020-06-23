В Киеве задержали двух мужчин, которые до смерти избили прохожего – Нацполиция

В Киеве двое мужчин избили человека и скрылись на автомобиле. От полученных травм прохожий скончался в больнице. Об этом сообщили в управлении Нацполиции Киева.

Полиция задержала двух 22-летних мужчин, которые устроили драку с прохожим Фото: kyiv.npu.gov.ua

О том, что на улице улице Архитектора Николаева в Киеве происходит драка между тремя мужчинами, в полицию сообщили очевидцы. Прибыв на место, правоохранители нашли лежащего на асфальте мужчину без сознания, об этом сообщили в управлении Национальной полиции Киеве 23 июня.

С тяжелой травмой головы и многочисленными побоями медики госпитализировали его в больницу, где он скончался. Полиция установила, что другие участники драки скрылись с места происшествия на автомобиле.

"Благодаря записям видео с камер наблюдения, установленных в рамках программы "Безопасный город", нам удалось выяснить маршрут и владельца транспортного средства. Впоследствии мы задержали двух 22-летних мужчин, которые устроили драку с 35-летним прохожим", – рассказали в полиции.

Следственный отдел Деснянского управления полиции начал уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленникам сообщили о подозрении в совершении преступления, суд избрал им меру пресечения: одному круглосуточный арест, второму – ночной домашний арест. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы, отметили в полиции.

Что стало причиной конфликта, не уточняется.