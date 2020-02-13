В Киеве полиция стреляла по колесам авто, чтобы остановить водителя

После того как правоохранители заметили в машине предмет, похожий на пистолет, водитель хотел сбежать, отметили в полиции Киева. Полицейским удалось остановить машину после выстрелов по колесам.

Полиция в Киеве стреляла по колесам авто, чтобы остановить водителя, который пытался сбежать. Об этом 13 февраля сообщила пресс-служба столичной полиции.

Правоохранители остановили авто для проверки документов.

"Приблизившись к машине, полицейский заметил в салоне предмет, похожий на пистолет. Во время общения с работниками полиции водитель заметно нервничал и, игнорируя их вопросы, нажал на педаль газа и стал убегать. В этот момент другой спецназовец запрыгнул в машину правонарушителя и пытался его приостановить", – говорится в сообщении.

Полиция начала преследовать авто, при этом водителя предупредили о возможности применения табельного оружия для остановки авто.

"Однако беглец не реагировал на законные требования и предупреждения полицейских. В результате спецназовцы сделали несколько выстрелов по колесам автомобиля. Злоумышленника остановили на мосту Метро", – отметили в пресс-службе.

Водитель авто – иностранный гражданин 1981 года рождения. В салоне нашли предмет, похожий на пистолет. Его отправят на экспертизу.

В результате инцидента никто не пострадал.

Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Днепровского управления полиции Киева. После проверки ему дадут правовую квалификацию.