В Днепре из снега слепили патрульный автомобиль. На место вызвали настоящую полицию

Полиция Днепропетровской области поблагодарила авторов снежного патрульного Prius "за креатив".

В Днепре из снега слепили полицейский Prius. На следующий день рядом появился внедорожник Mercedes Фото: dp.vgorode.ua

В ночь на 12 февраля в Днепре из снега слепили автомобиль патрульной полиции, сообщил "Информатор". По информации издания, на следующий день неизвестная женщина вызвала на место происшествия правоохранителей.

"В полицию позвонила девушка и рассказала, что увидела брошенный служебный автомобиль, [который] стоит во дворах на улице Холодильной, полностью покрытый снегом. На место сразу же направили экипаж. Разумеется, ничего, кроме снеговика в виде полицейской машины, патрульные не нашли. Заявительница же мистическим образом исчезла. Все, что оставалось инспекторам, – сообщить о ложном вызове командирам и продолжить патрулирование", – пишет издание.

13 февраля пресс-служба патрульной полиции Днепропетровской области в Facebook поблагодарила авторов снежной скульптуры "за креатив".

В лепке патрульного Prius участвовали пять человек.

"На лепку мы потратили около часов. Это было круто, оно того стоит", – написал в Facebook пользователь Влад Виров. В посте он также отметил себя и еще четверых друзей, которые лепили полицейский автомобиль.

В ночь на 13 февраля рядом с Prius появилась снежная модель внедорожника Mercedes Gelenvagen, сообщается в Facebook-сообществе Тополь-Шевченковского района Днепра "Типичный тополь". Автор попросил "не трогать ее руками".