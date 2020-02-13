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Из-за сообщения о "минировании" задержались 13 поездов. "Минером" оказался пьяный пассажир

Пассажиру поезда "Трускавец – Днепр", который в состоянии алкогольного опьянения сообщил в полицию о минировании поезда, грозит до шести лет лишения свободы.

Правоохранители задержали "минера"
Правоохранители задержали "минера"
Фото: pixabay.com

Из-за ложного сообщения о минировании поезда "Трускавец – Днепр" были задержаны 13 поездов. Об этом 12 февраля проинформировала пресс-служба "Укрзалізниці".

"В 3.15 по станции Городище пассажирский поезд №42 сообщением Трускавец – Днепр был остановлен. Дежурная по вокзалу станции имени Тараса Шевченко получила информацию, что на горячую линию 102 позвонил неизвестный и сообщил о минировании этого поезда. Пассажиры поезда были оперативно эвакуированы", – рассказали в пресс-службе.

Задержка 13 поездов составила от 15 минут до 1,5 часа. Сообщение о минировании не подтвердилось.

В "Укрзалізниці" подчеркнули, что убытки составили почти 60 тыс. грн.

В полиции Черкасской области сообщили, что задержали "минера".

"Ложное сообщение о минировании предоставил пассажир данного поезда, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Мобильный телефон, с которого был совершен звонок, обнаружен и изъят", – рассказали в ведомстве.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Теги: Украина, Черкассы, полиция, Укрзалізниця, алкоголь, минирование, правоохранители, поезда, уголовное производство, поезд, пассажиры
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