В Киеве полиция задержала двух старшеклассниц, "заминировавших" несколько школ

Две 17-летние школьницы сказали, что хотели "пошутить", заявив в полицию о минировании двух общеобразовательных школ в Дарницком районе Киева, рассказали в столичной полиции.

Две ученицы одиннадцатого класса позвонили в полицию и сообщили о минировании двух общеобразовательных школ в Дарницком районе Киева. Об этом 29 января проинформировали в столичной полиции.

"На место происшествия выехали специалисты взрывотехнической службы, кинологи со служебными собаками, следственно-оперативная группа, патрульные, спасатели и врачи. Из учебных заведений эвакуировали более 1500 учеников, учителей и других работников. Правоохранители тщательно обследовали помещения зданий и прилегающую территорию, но никаких взрывоопасных устройств или веществ не нашли", – рассказали в пресс-службе.

Правоохранители установили, что о минировании в полицию сообщили две 17-летние школьницы.

"Они учатся в одной из "заминированных" школ. Школьницы признали свою вину, а свой поступок объяснили тем, что хотели "пошутить". Поскольку правонарушители подлежат уголовной ответственности, то решается вопрос о сообщении им о подозрении в совершения преступления", – добавили в полиции.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.