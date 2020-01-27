В Киеве задержали "минера" метро "Крещатик"

Из-за ложного сообщения о минировании станции метро "Крещатик" правоохранители эвакуировали около 150 пассажиров и работников метрополитена, рассказали в прокуратуре Киева.

Мужчине грозит до трех лет лишения свободы Фото: pixabay.com

Правоохранители задержали 36-летнего мужчину, который 25 января "заминировал" столичную станцию метро "Крещатик". Об этом 27 января сообщила прокуратура Киева.

Мужчине объявили о подозрении в совершении заведомо ложного сообщения о подготовке взрыва (ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины). Ему грозит до трех лет лишения свободы.

Для проверки сообщения о взрывчатке на станции правоохранители эвакуировали около 150 пассажиров и работников метрополитена, однако в результате осмотра взрывных устройств и взрывоопасных веществ специалисты не обнаружили, добавили в пресс-службе.